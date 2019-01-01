Налоговые инспекции

Органы оператив­ного финансового контроля. Возглавляет систе­му налоговых органов Министерство по налогам и сборам Российской Федерации. Задачами на­логовых служб являются: а) контроль за соблю­дением законодательства о налогах, обеспече­ние полноты и своевременности внесения в бюджет налоговых платежей; б) осуществление проверок финансового состояния предприятий и организаций независимо от ведомственной подчиненности и их организационно - правовой формы; в) контроль за правильностью опреде­ления налогооблагаемой прибыли (дохода) с це­лью недопущения ее занижения; г) регистрация всех субъектов, а также реальных и потенциаль­ных объектов налогообложения; д) учет, оценка и реализация конфискованного, бесхозного иму­щества, имущества, перешедшего государству, кладов. Налоговые инспекции имеют право: получать в организациях различных форм собст­венности необходимые документы и сведения, за исключением тех, которые составляют ком­мерческую тайну, определяемую законодатель­ством; контролировать соблюдение законода­тельства о предпринимательстве граждан; обследовать все помещения, используемые для извлечения доходов; приостанавливать все операции предприятий и граждан в случае непредставления документов; изымать документы, свидетельствующие о сокрытии доходов; приме­нять санкции и штрафы; предъявлять в суд и ар­битраж иски о ликвидации предприятий, призна­нии сделок недействительными.