Налоговые инспекции
Органы оперативного финансового контроля. Возглавляет систему налоговых органов Министерство по налогам и сборам Российской Федерации. Задачами налоговых служб являются: а) контроль за соблюдением законодательства о налогах, обеспечение полноты и своевременности внесения в бюджет налоговых платежей; б) осуществление проверок финансового состояния предприятий и организаций независимо от ведомственной подчиненности и их организационно - правовой формы; в) контроль за правильностью определения налогооблагаемой прибыли (дохода) с целью недопущения ее занижения; г) регистрация всех субъектов, а также реальных и потенциальных объектов налогообложения; д) учет, оценка и реализация конфискованного, бесхозного имущества, имущества, перешедшего государству, кладов. Налоговые инспекции имеют право: получать в организациях различных форм собственности необходимые документы и сведения, за исключением тех, которые составляют коммерческую тайну, определяемую законодательством; контролировать соблюдение законодательства о предпринимательстве граждан; обследовать все помещения, используемые для извлечения доходов; приостанавливать все операции предприятий и граждан в случае непредставления документов; изымать документы, свидетельствующие о сокрытии доходов; применять санкции и штрафы; предъявлять в суд и арбитраж иски о ликвидации предприятий, признании сделок недействительными.
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