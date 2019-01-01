Сберегательный (депозитный) серти­фикат

Ценная бумага удостоверяющая сум­му вклада, внесенного в банк и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по исте­чении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в бан­ке, выдавшем сертификат, или в любом филиа­ле этого банка. Депозиты бывают до востребо­вания (дают право на изъятие определенных сумм по предъявлению сертификата) и срочные (на которых указан срок изъятия вклада и раз­мер причитающегося процента).