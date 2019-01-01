Договор государственного займа

Дого­вор, по которому заемщиком выступает Россий­ская Федерация, субъект Российской Федерации, а заимодавцем - гражданин или юридическое ли­цо. Государственные займы являются доброволь­ными. Договор государственного займа заключает­ся путем приобретения заимодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государст­венных ценных бумаг, удостоверяющих право заи­модавца на получение от заемщика предоставлен­ных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного имущества, установленных процентов либо иных имуществен­ных прав в сроки, предусмотренные условиями вы­пуска займа в обращение. Изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается. Правила о договоре государственного займа соот­ветственно применяются к займам, выпускаемым муниципальным образованием.