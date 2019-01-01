Предприятие

Имущественный комплекс используемый для осуществления предприни­мательской деятельности. В целом предприятие как имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества предназначенного для его деятельности включая земельные участки здания сооружения, оборудование инвентарь, сырье продукцию права требования, долги а также права на обо значения, индивидуализирующие предприятие его продукцию, работы и услуги (фирменное на именование, товарные знаки, знаки обслужива­ния) и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.