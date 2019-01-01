Инвестиционный фонд
Посредник, который путем выпуска ЦБ привлекает приватизационные сертификаты и денежные средства граждан для их последующего инвестирования в объекты приватизации, недвижимость и ЦБ других акционерных обществ. Существуют инвестиционные фонды открытого и закрытого типов. Инвестиционные фонды открытого типа продают свои ЦБ с обязательством выкупать их по первому требованию инвесторов. Инвестиционные фонды закрытого типа осуществляют выпуск своих ЦБ с обязательством выкупать их по окончании срока, на который учреждался фонд.
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