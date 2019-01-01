Инвестиционный фонд

Посредник, ко­торый путем выпуска ЦБ привлекает приватиза­ционные сертификаты и денежные средства граждан для их последующего инвестирования в объекты приватизации, недвижимость и ЦБ дру­гих акционерных обществ. Существуют инвестиционные фонды открытого и закрытого типов. Инвестиционные фонды открытого типа прода­ют свои ЦБ с обязательством выкупать их по первому требованию инвесторов. Инвестицион­ные фонды закрытого типа осуществляют вы­пуск своих ЦБ с обязательством выкупать их по окончании срока, на который учреждался фонд.