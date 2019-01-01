Вексельное поручительство, в отношении которого применяется вексельное право. Это поручительство означает гарантию полного или частичного платежа по тратте, если должник не выполнил в срок свои обязательства. Аваль дается на лицевой стороне векселя и выражается словами: «Считать за аваль» или всякой другой аналогичной фразой и подписывается авалистом. Аваль дается за любое ответственное по векселю лицо, поэтому авалист должен указать, за кого он дает поручительство. При отсутствии такого указания аваль считается выданным за векселедателя, т.е. не за должника, а за кредитора. Авалист и лицо, за которое он поручается, несут солидарную ответственность. Оплатив вексель, авалист приобретает право обратного требования к тому, за кого он выдал поручительство, а также к тем, кто обязан перед этим лицом.