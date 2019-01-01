Вексельное поручительство, в от­ношении которого применяется вексельное пра­во. Это поручительство означает гарантию пол­ного или частичного платежа по тратте, если должник не выполнил в срок свои обязательст­ва. Аваль дается на лицевой стороне векселя и выражается словами: «Считать за аваль» или всякой другой аналогичной фразой и подписы­вается авалистом. Аваль дается за любое ответ­ственное по векселю лицо, поэтому авалист должен указать, за кого он дает поручительство. При отсутствии такого указания аваль считается выданным за векселедателя, т.е. не за должни­ка, а за кредитора. Авалист и лицо, за которое он поручается, несут солидарную ответствен­ность. Оплатив вексель, авалист приобретает право обратного требования к тому, за кого он выдал поручительство, а также к тем, кто обязан перед этим лицом.