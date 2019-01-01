Финансы

Совокупность объективно обусловленных экономических отношений, имеющих распреде­лительный характер, денежную форму выраже­ния и материализуемых в денежных доходах и накоплениях, формируемых в руках государства и субъектов хозяйствования для целей расши­ренного воспроизводства, материального стимулирования работающих, удовлетворение соци­альных и других потребностей. Условием функционирования финансов является наличие денег, а причиной появления финансов служит потребность субъектов хозяйствования и госу­дарства в ресурсах, обеспечивающих их дея­тельность.