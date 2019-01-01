Обязательства денежные
Должны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть предусмотрено что оно подлежит оплате в рублях в сумме эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю например). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Поделиться в FacebookРассказать ВКонтакте