Обязательства денежные

Должны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть предусмотрено что оно подлежит оплате в рублях в сумме эквивалент­ной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю напри­мер). В этом случае подлежащая уплате в руб­лях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа если иной курс или иная дата его определения не установ­лены законом или соглашением сторон.