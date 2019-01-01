Эквайер/Банк-Эквайер

Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций или банк, которым согласно условиям договора с Предпринимателем и/или условиям платежного документа, составленного у Предпринимателя при осуществлении платежа с использованием карточки, надлежит принять деньги, поступившие в пользу Предпринимателя и/или выполнять иные действия, предусмотренные договором с Предпринимателем. Эквайером является также банк, осуществляющий выдачу наличных денег по Карточке.