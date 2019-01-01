Договор банковского счета

Договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (вла­дельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использо­вать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распо­ряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления ис­пользования денежных средств клиента и уста­навливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.