Бюджетная система
Основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность всех видов бюджетов в стране, имеющих между собой установленные законом взаимоотношения. Единство бюджетной системы основано на взаимодействии бюджетов всех уровней, осуществляемом через использование регулирующих доходных источников, создание целевых и региональных бюджетных фондов, их частичное перераспределение. Это единство реализуется через единую социально-экономическую, включая налоговую, политику.
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