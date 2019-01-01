Бюджетная система

Основанная на эко­номических отношениях и юридических нормах со­вокупность всех видов бюджетов в стране, имею­щих между собой установленные законом взаимоотношения. Единство бюджетной системы основано на взаимодействии бюджетов всех уров­ней, осуществляемом через использование регу­лирующих доходных источников, создание целе­вых и региональных бюджетных фондов, их частичное перераспределение. Это единство реа­лизуется через единую социально-экономическую, включая налоговую, политику.