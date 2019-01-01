Форфейтинг
Такая кредитная операция, при которой экспортер, получив от импортера акцептованные последним тратты (переводные векселя), продает их со скидкой банку или специализированной финансовой фирме. При наступлении срока оплаты тратт импортер погашает обычно полугодовыми платежами свою задолженность. Традиционно кредитованием внешнеторговых фирм на базе форфейтинга занимаются обычно крупные банки. Прибегая к форфейтингу, экспортер получает возможность дополнительно мобилизовать средства и сократить дебиторскую задолженность. Экспортер обращается к рынку форфейтинга в том случае, если ему не удается получить гарантию госудаственного института, или его внешнеторговый контракт недостаточно кредитоспособен или его собственное финансовое положение не позволяет надолго отвлекать средства.
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