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Форфейтинг

Такая кредитная операция, при которой экспортер, получив от импортера акцептованные последним тратты (переводные векселя), продает их со скидкой банку или специализированной финансовой фирме. При на­ступлении срока оплаты тратт импортер погаша­ет обычно полугодовыми платежами свою задолженность. Традиционно кредитованием внешнеторговых фирм на базе форфейтинга за­нимаются обычно крупные банки. Прибегая к форфейтингу, экспортер получает возможность дополнительно мобилизовать средства и сокра­тить дебиторскую задолженность. Экспортер об­ращается к рынку форфейтинга в том случае, если ему не удается получить гарантию госудаственного института, или его внешнеторговый контракт недостаточно кредитоспособен или его собственное финансовое положение не поз­воляет надолго отвлекать средства.
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