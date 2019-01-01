Залог

Гражданско-правовое действие, да­ющее право кредитору по обеспеченному зало­гом обязательству (залогодержатель) в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости зало­женного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворе­ние из страхового возмещения за утрату или по­вреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отве­чает. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижи­мого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Залог возникает в силу договора. За­лог возникает также на основании закона при на­ступлении указанных в нем обстоятельств.