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Конкурсная масса
Имущество должника, на которое может быть обращено взыскание в процессе конкурсного производства.
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