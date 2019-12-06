«Самое трудное» решение, которое помогло создать стартап стоимостью $9 миллиардов
Когда предпринимателю Бому Киму посоветовали объявить свою компанию публичной, он, возможно, обрадовался.
Когда предпринимателю Бому Киму посоветовали объявить свою компанию публичной, он, возможно, обрадовался.
Первичное публичное размещение акций (IPO) могло бы сделать его и стейкхолдеров очень богатыми и обеспечить блестящее признание его тяжелого многолетнего труда.
Но вместо этого он был растерян.
Перспектива заставила Кима принять то, что он называет «самым сложным» решением в своей карьере. Начав сложный шестимесячный процесс листинга, Ким в конечном итоге отказался от сделки. Но даже сегодня этот отказ остается решением, которым он гордится большего всего.
Ким является основателем и генеральным директором Coupang, гиганта электронной коммерции, который оценивается в 9 млрд. долларов. Coupang получил название «Амазон Южной Кореи».
Он основал компанию в Сеуле в 2010 году, сначала как бизнес ежедневных сделок в стиле Groupon, а затем быстро переключился вдохновленный eBay сторонний онлайн-рынок.
Это был успех: в течение трех лет, по словам Кима, платформа достигла объема продаж в 1 млрд. долларов и впервые начала приносить прибыль.
Этот быстрый рост привел к разговорам о том, чтобы сделать компанию публичной. Однако Ким говорит, что он не мог избавиться от «ноющего чувства» о том, что что-то не так.
"Мы должны были быть честными с самими собой и сказать, что, как только компания становится публичной, гораздо сложнее, по крайней мере, в ближайшей перспективе, развернуться или действительно изменить свое направление", - сказал Ким в Make It.
"Мы должны были спросить себя: "Создает ли наша платформа и услуги, которые мы предоставляем клиентам, разницу в 5% или создаем ли мы мир, в котором у наших любимых клиентов челюсть отвалится?".
"А реальность была такова, что нет", – говорит Ким.
Итак, "прямо в одиннадцатый час - буквально на выходных, прежде чем мы должны были пойти к принтерам", Ким говорит, что он отказался от IPO и вместо этого отправился в годичное путешествие, чтобы превратить Coupang в комплексную платформу электронной коммерции.
«Если мы хотели предоставить что-то, что действительно имело бы значение для клиентов, мы должны были пройти через огромное количество изменений», - сказала Ким. "Мы должны были изменить весь наш технологический процесс, способ ведения бизнеса, бизнес-модель".
"Я думаю, что это был самый сложный выбор, но тот которым я больше всего горжусь", - заявил Ким.
Семь лет спустя это решение, похоже, окупилось. В 2018 году с помощью инвестиций в размере 2 миллиардов долларов от SoftBank компания была оценена в 9 миллиардов долларов, что сделало ее самым ценным стартапом в стране.
"Сегодня объем продаж компании превышает 10 миллиардов долларов, что на 60% больше, чем в прошлом году», - сказала Ким"
Несмотря на эти успехи, Ким сказал, что у него все еще нет намерений сделать компанию публичной в ближайшем будущем.
"Наше чувство индивидуальности прочно укоренилось в вере в том, что мы не только пойдем к целям и глубинам, чтобы понять, что действительно заботит нашего клиента, - но мы готовы изменить все в себе, чтобы это произошло", - сказала Ким.
«Я не знаю, смогу ли я сказать вам, что через шесть месяцев или через шесть лет мы будем выглядеть так же, как сегодня», - продолжил он.
"Но я могу сказать вам, что мы всегда будем технологической компанией, которая пытается использовать все, что мы можем от человеческой изобретательности и технологий, чтобы зациклиться на некоторых аспектах жизни клиентов, которые мы хотим улучшить в геометрической прогрессии. Это будет константа", - сказал он.
Справочная информация
Coupang уже занимает 7 место в мире по обороту (около $56 млрд), а в ближайшие 5 лет может выйти на 3 место вслед за Китаем и США.
Но масштаб бизнеса – не главное преимущество Coupang. Южнокорейский онлайн-ритейлер смог внедрить такие услуги, какие не снились большинству западных конкурентов.
Взять хотя бы возврат покупок. Для того чтобы вернуть не подошедший товар, клиенту Coupang достаточно сделать пару кликов в приложении и просто выставить товар за порог – его не нужно упаковывать, нести на почту и заполнять различные бумажки.
Представители продавца сами заберут товар в течение нескольких часов, и сразу после этого покупатель получит назад свои деньги.
Coupang активно инвестирует в технологии и в собственную логистику. В компании работают около 10 тыс. сотрудников, 4 тыс. из которых – водители грузовиков (транспорт у Coupang тоже собственный).
ИТ-системы ритейлера отслеживают каждый шаг покупателей, определяя их интересы, предпочтения и даже индивидуальные особенности.
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