«Самое трудное» решение, которое помогло создать стартап стоимостью $9 миллиардов

Когда предпринимателю Бому Киму посоветовали объявить свою компанию публичной, он, возможно, обрадовался.

Первичное публичное размещение акций (IPO) могло бы сделать его и стейкхолдеров очень богатыми и обеспечить блестящее признание его тяжелого многолетнего труда.

Но вместо этого он был растерян.

Перспектива заставила Кима принять то, что он называет «самым сложным» решением в своей карьере. Начав сложный шестимесячный процесс листинга, Ким в конечном итоге отказался от сделки. Но даже сегодня этот отказ остается решением, которым он гордится большего всего.

Ким является основателем и генеральным директором Coupang, гиганта электронной коммерции, который оценивается в 9 млрд. долларов. Coupang получил название «Амазон Южной Кореи».

Он основал компанию в Сеуле в 2010 году, сначала как бизнес ежедневных сделок в стиле Groupon, а затем быстро переключился вдохновленный eBay сторонний онлайн-рынок.

Это был успех: в течение трех лет, по словам Кима, платформа достигла объема продаж в 1 млрд. долларов и впервые начала приносить прибыль.

Этот быстрый рост привел к разговорам о том, чтобы сделать компанию публичной. Однако Ким говорит, что он не мог избавиться от «ноющего чувства» о том, что что-то не так.

"Мы должны были быть честными с самими собой и сказать, что, как только компания становится публичной, гораздо сложнее, по крайней мере, в ближайшей перспективе, развернуться или действительно изменить свое направление", - сказал Ким в Make It.

"Мы должны были спросить себя: "Создает ли наша платформа и услуги, которые мы предоставляем клиентам, разницу в 5% или создаем ли мы мир, в котором у наших любимых клиентов челюсть отвалится?".

"А реальность была такова, что нет", – говорит Ким.

Итак, "прямо в одиннадцатый час - буквально на выходных, прежде чем мы должны были пойти к принтерам", Ким говорит, что он отказался от IPO и вместо этого отправился в годичное путешествие, чтобы превратить Coupang в комплексную платформу электронной коммерции.

«Если мы хотели предоставить что-то, что действительно имело бы значение для клиентов, мы должны были пройти через огромное количество изменений», - сказала Ким. "Мы должны были изменить весь наш технологический процесс, способ ведения бизнеса, бизнес-модель".

"Я думаю, что это был самый сложный выбор, но тот которым я больше всего горжусь", - заявил Ким.

Семь лет спустя это решение, похоже, окупилось. В 2018 году с помощью инвестиций в размере 2 миллиардов долларов от SoftBank компания была оценена в 9 миллиардов долларов, что сделало ее самым ценным стартапом в стране.

"Сегодня объем продаж компании превышает 10 миллиардов долларов, что на 60% больше, чем в прошлом году», - сказала Ким"

Несмотря на эти успехи, Ким сказал, что у него все еще нет намерений сделать компанию публичной в ближайшем будущем.

"Наше чувство индивидуальности прочно укоренилось в вере в том, что мы не только пойдем к целям и глубинам, чтобы понять, что действительно заботит нашего клиента, - но мы готовы изменить все в себе, чтобы это произошло", - сказала Ким.

«Я не знаю, смогу ли я сказать вам, что через шесть месяцев или через шесть лет мы будем выглядеть так же, как сегодня», - продолжил он.

"Но я могу сказать вам, что мы всегда будем технологической компанией, которая пытается использовать все, что мы можем от человеческой изобретательности и технологий, чтобы зациклиться на некоторых аспектах жизни клиентов, которые мы хотим улучшить в геометрической прогрессии. Это будет константа", - сказал он.

Справочная информация

Coupang уже занимает 7 место в мире по обороту (около $56 млрд), а в ближайшие 5 лет может выйти на 3 место вслед за Китаем и США.

Но масштаб бизнеса – не главное преимущество Coupang. Южнокорейский онлайн-ритейлер смог внедрить такие услуги, какие не снились большинству западных конкурентов.

Взять хотя бы возврат покупок. Для того чтобы вернуть не подошедший товар, клиенту Coupang достаточно сделать пару кликов в приложении и просто выставить товар за порог – его не нужно упаковывать, нести на почту и заполнять различные бумажки.

Представители продавца сами заберут товар в течение нескольких часов, и сразу после этого покупатель получит назад свои деньги.

Coupang активно инвестирует в технологии и в собственную логистику. В компании работают около 10 тыс. сотрудников, 4 тыс. из которых – водители грузовиков (транспорт у Coupang тоже собственный).

ИТ-системы ритейлера отслеживают каждый шаг покупателей, определяя их интересы, предпочтения и даже индивидуальные особенности.

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