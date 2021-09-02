Насколько выгодно погашать ипотеку с помощью потребительского кредита

Как правило, заемщики рефинансируют ипотечный кредит: по состоянию на 1 апреля 2021 года в рамках первой части Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов рефинансировано 28 000 займов на сумму 171 млрд. тенге. Однако, рефинансирование может быть не единственным выходом. В данной статье мы рассмотрим в каких случаях выгодно оформить потребительский кредит для оплаты ипотеки.

В каких случаях рефинансирование может быть невыгодно?

1. При погашении ипотеки аннуитетными платежами, когда вы выплатили основную часть процентов.

2. При рефинансирования вы несете существенные затраты К примеру, банк может взимать оплату за сбор документов, оценку обеспечения по кредиту, оформление новой страховки или взимать комиссию за выплату кредита, снижение процентной ставки и т.д.

3. Когда вам осталось выплачивать кредит меньше шести месяцев. В этом случае в независимости от выбранной схемы погашения (аннуитетная / дифференцированная), большая часть процентов по ипотеки уже погашена — выгода может быть незначительной.

4. Если разница между процентными ставками по кредиту составляет не больше 2%. Конечно, тут нужно рассматривать каждый случай индивидуально, но, как правило, выгоду перевешивают затраты на оформление рефинансирования. Также необходимо посмотреть какая сумма процентов была выплачена, а какая осталась.

Бывает, что сам банк может отказаться от рефинансирования вашей ипотеки. К примеру, у заемщика могут быть просрочки по ежемесячным платежам, что негативно влияет на кредитную историю, если есть необходимость изменить процентную ставку по ипотеке на квартиру в недостроенном дом (в этом случае банк хочет сократить риски, так как у него отсутствует готовое жилье в качестве обеспечения).

Можно оформить потребительский кредит для того, чтобы погасить ипотеку, а потом закрыть сам кредит.

Мы рассмотрим условия по получению потребительского кредита в пяти банка, а также выгодно ли с его помощью погасить ипотеку.

Потребительские кредиты с низкими процентными ставками

Информация актуальна по состоянию на 02.09.2021

1. Сбербанк

В Сбербанке можно оформить потребительский кредит без залога на сумму от 150 тыс. до 8 млн тенге по ставке от 8% (ГЭСВ 8,38%) и на срок от 7 до 60 месяцев. Сумму 8 миллионов тенге могут получить клиенты, которые получают зарплату на карту Сбербанка. Для остальной категории клиентов максимальная сумма кредита составляет 6 млн тенге. При оформлении зарплатной карты можно получить скидку на кредит до 5%.

2. РБК

Банк выдает потребительский кредит на сумму от 100 тыс. до 7 млн тенге на срок от 6 до 60 месяцев по ставке от 8% (ГЭСВ от 8,27%) до 30% (ГЭСВ 34,5%). Ставка зависит от наличия комиссии по кредиту. Банк взимает комиссию за изменение условий кредита (график погашения, валюты займа, ставки вознаграждения, метода погашения) в размере 3000 тенге.

Сумма кредита % ставка с комиссией % без комиссией 100 тыс — 7 млн. тенге от 8% (ГЭСВ 8,27%) от 30% (ГЭСВ 34,5%)

3. Halyk bank

В банке можно получить кредит наличными на сумму до 7 млн. тенге под ставке 10% и на срок до 5 лет. При оформлении страхования здоровья и жизни заемщика ставка по кредиту будет меньше, а также предоставляется скидка 50%.

Сумма кредита % ставка со страхованием % без страхования 7 млн. тенге 10% (ГЭСВ от 10,4%) от 10% (ГЭСВ 14,6%)

4. Банк ЦентрКредит

Вы можете получить потребительский кредит на сумму до 7 млн тенге по ставке от 4% до 44,7% (ГЭСВ от 25 до 54,5%) и на срок от 6 месяцев до 5 лет. Низкую процентую ставку по могут получить только зарплатные клиенты банка. В случае выбора условий кредитования с комиссиями, комиссия за организацию займа составит 5% от суммы займа.

Сумма кредита % ставка для участников зарплатного проекта Банка % ставка для остальных клиентов 100 тыс — 7 млн. тенге от 4% (ГЭСВ от 25%) от 8,8% (ГЭСВ от 30,32%)

5. Jysan Bank

В Банке можно оформить кредиты на сумму от 50 тыс. до 6 млн тенге на срок от 6 месяцев до 5 лет и по ставке 17% (ГЭСВ от 18,5%).

Для того, чтобы избежать высоких процентов по кредиту необходимо:

Тщательно ознакомиться с условиями кредитного договора, особенно с пунктами под *. Если есть возможность, то лучше обратиться к юристу.

Узнать есть ли привилегии для клиентов, получающих зарплату на карту Банка, в котором вы планируете брать кредит.

Узнать, сколько стоит страховка и какой будет процентная ставка без ее оформления. Посчитать, выгодно ли оформлять кредит при таких затратах.

Внимательно изучить предложения банков и уточнить, есть ли какие-либо скрытые нюансы.

Можно ли получить кредит на погашение ипотеки или есть определенные ограничения на цели кредитования?

Взять потребительский кредит для погашения ипотечного кредита можно, но не всегда по выгодной ставке. Вероятность получить деньги будет выше, если ваши доходы выросли или большая часть ипотеки уже была погашена.

Какую цель кредитования указать?

Лучшим решением будет предоставить честный, это может даже увеличит ваши шансы на одобрение. Как правило, банк при рассмотрении заявки отправит запрос в кредитное бюро и узнает о наличии ипотеки. Если в банке будут думать, что вы хотите взять дополнительно еще один кредит, то вероятность отказа увеличится, особенно если ежемесячные выплаты по ипотеке уже составляют более 40% от дохода заемщика. Лучше всего будет указать почему вы не можете воспользоваться программами рефинансирования. Например, можно написать, что нужно снять обременение для продажи квартиры и покупки жилья большей площади.

Итоги:

1. Потребительский кредит для погашения ипотечного долга может быть выгоден, в случае если вы получаете зарплату на карту банка, в котором вы хотите оформить кредит.

2. Сумма потребительского кредита, как правило, меньше, чем у ипотеки, поэтому предложения банков ограничены.

3. Для получения кредита по минимальной процентной ставке нужно оформлять договор страхования, что не всегда выгодно. Стоит заранее узнать в банке стоимость страховки и уточнить возможность сделать ее в сторонней организации.

4. При погашении ипотеки квартира перейдет в собственность клиента, а это большой плюс. Если это единственное жилье заемщика, его не заберут, даже если будет долг по кредиту.

5. Потребительский кредит — решение для тех, кому нужно снять обременение с жилья.

6. Перед оформлением кредита лучше посчитать, какой будет переплата по новому кредиту, и сравнить ее с переплатой по ипотеке.