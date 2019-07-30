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Кредит наличными
Потребительский заем, выдаваемый физическим лицам без залогового обеспечения, без предоставления справки о заработной плате и без указания цели кредитования.
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Главная
Кредиты
Кредит наличными
Потребительский заем, выдаваемый физическим лицам без залогового обеспечения, без предоставления справки о заработной плате и без указания цели кредитования.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 5%
Эффективная 38.09%
от 5% до 30% годовых (ГЭСВ от 38,09% до 51.64%).
Сумма
до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 5 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
от 5% до 10%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21
до 68
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Для пенсионеров: пенсионное удостоверение
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
3 мес.
Свыше 6 месяцев; Для пенсионеров не обязательно.
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Для участников зарплатного проекта Банка (с комиссиями)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 5%
Эффективная — 38.09%
Сумма
до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 5 лет
Для участников зарплатного проекта Банка (без комиссий)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 29.5%
Эффективная — 33.76%
Сумма
до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 5 лет
Для не участников зарплатного проекта Банка (с комиссиями)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 7%
Эффективная — 41.53%
Сумма
до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 5 лет
Для не участников зарплатного проекта Банка (без комиссий)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 31.5%
Эффективная — 33.76%
Сумма
до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 5 лет
Для участников зарплатного проекта Банка (со страхованием жизни)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%
Эффективная — 36.41%
Сумма
до 7 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 5 лет
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