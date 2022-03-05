Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане

В августе 2021 года население Казахстана выросло до 19 млн человек (для сравнения, по состоянию на 2001 год оно составляло 14,8 млн). Номинальный ВВП Казахстана в 2020 году составил $ 163,2 млрд. Это больше, чем ВВП такой страны, как Украина, и в 2,7 раза больше этого показателя в Беларуси. Основа экономики Казахстана – добыча углеводородов, а более 70% экспорта приходится на нефть и газ.

Несмотря на ослабление экономической активности в результате введения чрезвычайного положения в стране в первой половине января, экономисты ожидают быстрого восстановления и роста экономики уже по итогам I квартала 2022 года. "Ожидаем, что ВВП Казахстана по итогам 2022 года увеличится на 4%", – отмечает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров.

Стоит отметить, что благодаря автоматизации процессов и электронным инструментам (электронное правительство, электронное лицензирование) открыть, а также администрировать бизнес в Казахстане не представляет сложности. Присутствие Казахстана в составе ЕАЭС значительно упрощает взаимодействие по визовым и налоговым вопросам гражданам России, Белоруссии, Кыргызстана и Армении. Если юрлицо с иностранным представительством будет заниматься внутренней экономической деятельностью в рамках Казахстана и сотрудничать только со странами ЕАЭС, то может воспользоваться налоговыми льготами.

При открытии бизнеса в Казахстане, наибольшей популярностью для иностранных граждан пользуются две формы собственности:

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО);

Филиал иностранной компании.

Давайте разберем подробнее процесс открытия ТОО в Казахстане.

При регистрации ТОО учредителям необходимо учитывать ряд ограничении и особых условий установленных законодательством Республики Казахстан.

Ограничения касаются в видах деятельности создаваемого юридического лица, а также имеются условия касательно в получение визы категории С5 или регистрации в качестве бизнес иммигранта. Регистрацию в качестве бизнес иммигранта осуществляют граждан следующих стран: Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия. Все остальные страны получают визу С5 категории бизнес иммигрант.

Касаться видов деятельности нерезидентам запрещается:

Деятельность охранных организаций Пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций (долей, паев) юридического лица - собственника средства массовой информации в Республике Казахстан или осуществляющего деятельность в этой сфере. Управлять или эксплуатировать магистральные линии связи; Приобретать или получать в собственность самостоятельно или в составе группы лиц более 10 процентов голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей и (или) осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной и (или) международной связи, без согласия уполномоченного органа в области связи и информации; Прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять в совокупности более чем 49 процентами голосующих акций, а также долей, паев юридического лица, осуществляющего деятельность в области телекоммуникаций в качестве оператора междугородной и (или) международной связи, владеющего наземными (кабельными, в том числе волоконно-оптическими, радиорелейными) линиями связи.

Этапы регистрации ТОО с иностранным участием

Регистрация ТОО с физическим лицом:

Физическое лицо предоставляет сканированный загранпаспорт, доверенность сотрудникам нашей Компании и заполняет анкету. Переводческая компания осуществляет перевод паспорта и доверенности на казахский и русский языки в течение 1 рабочего дня (при необходимости). На основании доверенности наши сотрудники получают в течение 3 рабочих дней индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и электронную цифровую подпись (ЭЦП). Для граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, России, Белоруссии, Армении, Киргизии сотрудники регистрируют в качестве бизнес иммигранта в течение 5 рабочих дней на территории Республики Казахстан города Алматы. Для иностранных граждан, не относящихся вышеуказанным странам наши сотрудники подают полный пакет документов для приглашения в качестве Бизнес иммигранта С5 срок оказания услуг 10 рабочих дней. Визу категории С5 иностранный гражданин получают в загранучреждениях Республики Казахстан. На основании анкеты сотрудники осуществляют регистрацию товарищества с ограниченной ответственностью и оформляют учредительные документы.

Личное присутствие на каждом из этапов процесса не требуется — все можно сделать в режиме онлайн или по доверенности.

Регистрация ТОО с юридическим лицом:

1. Юридическое лицо предоставляет следующие документы и заполняют анкету:

1.2. копия легализованной выписки из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства.

1.3. Доверенность от юридического лица

1.4. Доверенность от физического лица (исполнительный орган юридического лица)

2. Переводческая компания осуществляет перевод документов на казахский и русский языки.

3. На основании предоставленных документов и доверенности сотрудники получают в течение 8 рабочих дней индивидуальный идентификационный номер (ИИН), Бизнес-идентификационный номер (БИН) и электронную цифровую подпись (ЭЦП).

4. На основании анкеты сотрудники осуществляют регистрацию товарищества с ограниченной ответственностью и оформляют учредительные документы.

При необходимости наша Компания может предоставить юридический адрес, оказать бухгалтерские услуги, кадровые услуги и быть представителям в судебных организациях.

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