Что такое виртуальная карта и в каком банке Казахстана ее можно оформить?

Что такое интернет банкинг?

Интернет банкинг - это система, которая позволяет получать услуги банка через мобильное приложение или веб-сайт.

Платежи, переводы и другие банковские операции управляются в цифровом виде, а поддержка клиентов доступна через чат или по телефону.

Интернет банкинг изменил финансовую отрасль, предоставив клиентам круглосуточный доступ к онлайн-транзакциям, а также к цифровым и бесконтактным платежам в магазинах с помощью виртуальной дебетовой или кредитной карты.

Что такое виртуальная карта?

Виртуальная карта - это цифровая альтернатива пластиковой банковской карте. Также известные как электронные карты, они хранятся в цифровом кошельке через приложение мобильного банка. С помощью виртуальных карт можно выполнять те же транзакции, что и с стандартными картами, включая онлайн-покупки, бесконтактные платежи в магазинах и снятие наличных в банкоматах.

Как работают виртуальные карты?

Когда вы открываете счет в банке, вы получаете виртуальную дебетовую карту прямо в своем банковском приложении, которое затем можно связать с Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и др.

Вы можете использовать 16-значный номер карты, чтобы делать покупки в Интернете, переводить деньги или совершать бесконтактные платежи в магазинах, поднося телефон к считывателю карт.

Некоторые банкоматы также позволяют снимать деньги с виртуальной карты.

Какие возможные преимущества и недостатки использования виртуальной карты?

Основным преимуществом использования виртуальной карты является безопасность. Виртуальная карта выполняет роль дополнительного слоя между вашей платежной карты и интернет-продавцом, что значит, что вы вряд ли станете жертвой мошенников, которые занимаются кражей информации с платежных карт. Также, ограничения по сумме оплаты в интернете и дата истечения виртуальной карты значительно снижает риск быть подверженным мошенничеству. Однако стоит отметить, что хотя виртуальные платежные карты являются потенциально более безопасным способом осуществления онлайн-транзакций, чем ваша физическая кредитная карта, они не являются полностью защищенными от мошенничества.

Возможность управлять виртуальными кредитными картами через выбранный вами цифровой кошелек также делает их удобным вариантом оплаты - вместо того, чтобы вытаскивать карту из своего кошелька, вы можете просто взять свой телефон и произвести платеж c него.

Также их легко заблокировать прямо с телефона, если вы беспокоитесь о том, что ваш аккаунт был взломан.

Виртуальные карты выпускаются мгновенно.

Какие казахстанские банки предлагают виртуальные карты?

В Казахстане практически все банки предлагают возможность оформить виртуальную карту.

К примеру, Halyk Bank предлагает виртуальную дебетовую карту Halyk Bonus Digital. Карту можно открыть в приложение Halyk Homebank без посещения отделений. При использовании карты, банк начисляет до 5% бонусов на все платежи и покупки.

Altyn Bank также предлагает своим клиентам виртуальную карту. Карта открывается в личном кабинете, где вам предлагается выбрать валюту и платежную систему. Открытие и обслуживание карты полностью бесплатно. Виртуальную карту можно подключить к Samsung Pay и Apple Pay.