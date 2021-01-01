Halyk Bonus /Halyk Bonus Digital

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Платежные системы Visa

Класс карты Electron

Classic

Технические особенности Apple Pay

Samsung Pay

Чип

Бесконтактные платежи

Время изготовления карты

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸ При заказе пластиковой карты – 0 тенге в первый год, 150 тенге ежемесячно в последующие годы. Доставка карты курьером 0 тенге.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% С пластиковой карты, открытой к цифровой карте Halyk Bonus Digital: зарплата, пенсия, пособия и средства с депозита – без комиссий прочие поступления до 300 000 тенге в месяц – 0 тенге Без карты через приложение Halyk Homebank: зарплата, пенсия, пособия и средства с депозита – без комиссий прочие поступления: до 300 000 тенге в месяц – 0 тенге, свыше 300 000 тенге – 1% от суммы транзакций

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%