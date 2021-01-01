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Halyk Bonus /Halyk Bonus Digital

Visa
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
  • до 1% бонусов на все платежи и покупки
  • мгновенный выпуск
  • 0 ₸ за обслуживание
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Electron
  • Classic
Технические особенности
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
При заказе пластиковой карты – 0 тенге в первый год, 150 тенге ежемесячно в последующие годы. Доставка карты курьером 0 тенге.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%С пластиковой карты, открытой к цифровой карте Halyk Bonus Digital: зарплата, пенсия, пособия и средства с депозита – без комиссий прочие поступления до 300 000 тенге в месяц – 0 тенге Без карты через приложение Halyk Homebank: зарплата, пенсия, пособия и средства с депозита – без комиссий прочие поступления: до 300 000 тенге в месяц – 0 тенге, свыше 300 000 тенге – 1% от суммы транзакций
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Бонусы
1% бонусов на все платежи. За исключением платежей по зарубежным транзакциям, включая платежи на иностранных сайтах и в сети партнеров Halyk Club с постоянным бонусом. 1% – гарантированный бонус на платежи в приложении Homebank. 25% – максимальный бонус в сети более 22 000 точек партнеров Halyk Club. 10% – максимальный бонус по специальным программам и акциям.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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