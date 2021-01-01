Halyk Bonus /Halyk Bonus Digital

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
При заказе пластиковой карты – 0 тенге в первый год, 150 тенге ежемесячно в последующие годы.
Доставка карты курьером 0 тенге.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%С пластиковой карты, открытой к цифровой карте Halyk Bonus Digital:
зарплата, пенсия, пособия и средства с депозита – без комиссий
прочие поступления до 300 000 тенге в месяц – 0 тенге
Без карты через приложение Halyk Homebank:
зарплата, пенсия, пособия и средства с депозита – без комиссий
прочие поступления: до 300 000 тенге в месяц – 0 тенге, свыше 300 000 тенге – 1% от суммы транзакций
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Бонусы
1% бонусов на все платежи.
За исключением платежей по зарубежным транзакциям, включая платежи на иностранных сайтах и в сети партнеров Halyk Club с постоянным бонусом.
1% – гарантированный бонус на платежи в приложении Homebank.
25% – максимальный бонус в сети более 22 000 точек партнеров Halyk Club.
10% – максимальный бонус по специальным программам и акциям.