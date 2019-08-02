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Kөke.kz
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250 000
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от 5 000 ₸
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Срок
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Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
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Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
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Подтверждение дохода
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Возраст
от 21
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Время рассмотрения заявки
3 мин.
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Tengo.kz
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250 000
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от 10 000 ₸
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Срок
до 30 дн.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Прологация
есть
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
есть
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 19
до 75
Время рассмотрения заявки
10 мин.
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Kaz Credit Line
Кредит от Kaz Credit Line (для физических лиц)
от
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%
ГЭСВ
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1 500 000
Тенге
от
3
мес.
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Ставка
до 45%
Сумма
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до 1 500 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Прологация
есть
Отсрочка
есть
Досрочное погашение
есть
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 68
Стаж на последнем месте
3 мес.
Время рассмотрения заявки
15 мин.
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Kaz Credit Line
Кредит от Kaz Credit Line (для индивидуальных предпринимателей)
от
45
%
ГЭСВ
до
1 500 000
Тенге
от
3
мес.
Оформить
Ставка
до 45%
Сумма
от 50 000 ₸
до 1 500 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Прологация
есть
Отсрочка
есть
Досрочное погашение
есть
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 65
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Оформить
Смарт Кредит
Беззалоговый кредит
от
56
%
ГЭСВ
до
2 000 000
Тенге
от
12
мес.
Оформить
Ставка
до 56%
Сумма
от 100 000 ₸
до 2 000 000 ₸
Срок
до 36 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
есть
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22
до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
Смарт Кредит
Залоговый кредит
от
56
%
ГЭСВ
до
16 000 000
Тенге
от
6
мес.
Оформить
Ставка
до 56%
Сумма
от 500 000 ₸
до 16 000 000 ₸
Срок
до 36 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
есть
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 22
до 63
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
Zing.kz
Займ от Zing.kz
до
200 000
Тенге
от
14
дн.
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Сумма
от 15 000 ₸
до 200 000 ₸
Срок
до 30 дн.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 63
Время рассмотрения заявки
15 мин.
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MoneyMan
Займ от Moneyman.kz
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200 000
Тенге
от
14
дн.
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от 15 000 ₸
до 200 000 ₸
Срок
до 30 дн.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
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Отсрочка
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Досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
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