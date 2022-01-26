В Казахстане кредитование ИП за 2021 год выросло в два раза

Так, розничные кредиты ИП на 1 января 2022 года составили 314,6 млрд тг, показав прирост почти в два раза: на 91,7% или на 150,4 млрд. тг., сообщает аналитический телеграм-канал DATA HUB.

К розничным кредитам ИП методологи ПКБ относят займы, выданные на любые цели физическому лицу, ранее оформлявшему займ в любой организации в статусе ИП.

Эта сумма пришлась на 124,5 тыс заемщиков, которых стало больше по сравнению с прошлым годом на 35,9%. Соответственно, что и количество розничных кредитов тоже увеличилось – 531,6 тыс. Рост составил 91,6%.

Медианный размер выдачи по сравнению с прошлым годом не изменился и остался на прежнем уровне - 100 тыс тг. Средний размер выдачи розничного кредита ИП показал незначительное изменение по сравнению с прошлым годом – 591,8 тыс тг (+0,03%), но если сравнить за 2 года, то средняя выдача стала меньше на 11,3%.

В кредитном бизнес-портфеле ИП в 2021 году получили 747,2 млрд тг, показав прирост на 109,8%. Также зафиксирован рост ИП с действующими кредитами на 142,3 тыс субъектов, достигнув показателя 241,5 тыс субъектов. Средняя выдача бизнес-кредита для ИП составила 3 млн тг.

Качество кредитов за год улучшилось. Так, показатель NPL бизнес-кредитования составил 12,7% (улучшение на 5,8 пункта).