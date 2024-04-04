ТОО «МФО «Freedom money» лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

В соответствии с приказом начальника Управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) в городе Алматы от 29.03.2024 года № 29 Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «МФО «Freedom money» (далее – Товарищество) лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

Основаниями для лишения лицензии в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» явилось неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

В соответствии с требованиями пункта 9 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» Товарищество обязано в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Лишение лицензии Товарищества не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией

Клиенты Товарищества, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед Товариществом в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.