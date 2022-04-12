В МИИР определили условия льготного автокредитования

Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с Минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа по льготному автокредитованию граждан РК и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму».
Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.
Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.
Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам.
Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.
Фото: top-news.kz