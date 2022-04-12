В МИИР определили условия льготного автокредитования

Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с Минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа по льготному автокредитованию граждан РК и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму».

Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

ставка вознаграждения: 4%;

сумма кредитования: не более 10 млн тенге;

срок финансирования: не более 7 лет;

первоначальный взнос: от 0%;

стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.

Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам.

Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.

Фото: top-news.kz