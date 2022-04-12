  1. Главная
  2. Новости
12.04.2022

В МИИР определили условия льготного автокредитования

В МИИР определили условия льготного автокредитования

Программа будет запущена в конце апреля 2022 года.

Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с Минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа по льготному автокредитованию граждан РК и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму».

Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

  • ставка вознаграждения: 4%;
  • сумма кредитования: не более 10 млн тенге;
  • срок финансирования: не более 7 лет;
  • первоначальный взнос: от 0%;
  • стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.

Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам.

Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.

Фото: top-news.kz

Поделиться
КредитыКазахстанМинистерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости