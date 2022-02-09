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09.02.2022

Франция предоставит Украине кредиты и гарантии на €1,2 млрд

Франция предоставит Украине кредиты и гарантии на €1,2 млрд

Франция предоставит Украине в виде кредитов и гарантий €1,2 млрд программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Франция предоставит Украине в виде кредитов и гарантий €1,2 млрд программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Сегодня президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в €1,2 млрд от Европейского союза французская сторона выделяет еще €1,2 млрд программного финансирования", - пояснил он на сайте офиса президента.

По его словам, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины €200 млн кредита, а также финансовые гарантии на €1 млрд. "Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", - сказал Шурма. Он рассказал, что эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной. "Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков", - отметил он.

Кроме того, подписаны документы по финансированию и поставке на Украину электровозов компании Alstom на сумму €900 млн, поставкам пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на что предусмотрено отдельное финансирование, отметил Шурма.

Фото: ria.ru

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