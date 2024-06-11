ЕЦБ снизил процентные ставки в соответствии с ожиданиями рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июньском заседании снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и прогнозировали аналитики. Теперь основная ставка рефинансирования составляет 4,25 %, маржинальная ставка кредитования — 4,50 %, а ставка по депозитам — 3,75 %. Это снижение стало первым с марта 2016 года для основных ставок рефинансирования и маржинальной ставки кредитования и первым с сентября 2019 года для депозитной ставки.

Снижение ставок объясняется необходимостью смягчения монетарной политики после длительного периода ужесточения. С июля 2022 года по сентябрь 2023 года ЕЦБ повысил ставки на 450 базисных пунктов, что способствовало снижению уровня базовой инфляции в еврозоне с 10,6% в октябре 2022 года до 2,6% в мае 2024 года.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард еще в марте 2024 года заявила, что к июню станет доступно больше данных для анализа, и этот момент наступил. Несмотря на то что инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%, ее значительное снижение указывает на продолжающуюся тенденцию, которая, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы.

Согласно мартовским прогнозам ЕЦБ, средний уровень инфляции снизится до 2% в 2025 году и до 1,9% в 2026 году. Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, ожидается на уровне 2,1% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

Снижение ставки на 25 базисных пунктов позволит сохранить положительный уровень реальных процентных ставок, поскольку номинальные ставки будут оставаться выше текущего уровня инфляции. Это означает не столько нормализацию, сколько уменьшение степени рестриктивности монетарной политики.

Рост и удорожание заемных средств привели к замедлению экономического роста в еврозоне, что сдерживает спрос и уменьшает ценовое давление. В первом квартале 2024 года экономика еврозоны выросла на 0,3%, в то время как два предыдущих квартала были отмечены сокращением на 0,1%. Во втором квартале 2023 года наблюдался незначительный рост на 0,1 %, а в первом квартале 2023 года и последнем 2022 года — стагнация.

Чиновники ЕЦБ заявили, что не будут давать предварительных обязательств по дальнейшему снижению ставок после июня. Это означает, что дальнейшее снижение ставки в июле остается неопределенным, поскольку ЕЦБ стремится сохранять гибкость в своих решениях и продолжает следить за экономическими данными.

Инфляция в еврозоне в мае выросла до 2,6%, что выше ожидаемых 2,5%, а базовая инфляция поднялась до 2,9% с 2,7% в апреле. Президент Лагард отметила, что в июле будет получено больше информации для принятия следующего решения, а к сентябрю ожидается еще большая ясность.

ЕЦБ сталкивается с задачей сбалансировать риски слишком сильного и слишком слабого снижения ставок. Слишком быстрое и значительное смягчение монетарной политики может привести к росту потребительского спроса и инвестиций, что, в свою очередь, может возобновить инфляционное давление до достижения целевого уровня в 2%.

ЕЦБ также рискует столкнуться с неопределенностью, связанной с ценами на энергоносители и геополитической напряженностью, что может повлиять на динамику цен. Кроме того, расхождение между политикой ЕЦБ и Федеральной резервной системы США может оказать значительное влияние на валютные курсы. Агрессивное снижение ставок ЕЦБ при сохранении высоких процентных ставок ФРС может усилить давление на курс евро по отношению к доллару, что приведет к удорожанию импортных товаров и услуг.

С другой стороны, слишком долгое удержание рестриктивной монетарной политики и меньшее снижение ставок, чем ожидает рынок, могут затормозить экономический рост в еврозоне и увеличить разрыв с США.

ЕЦБ продолжает искать баланс между стимулированием экономического роста и контролем инфляции, чтобы обеспечить стабильность и устойчивое развитие экономики еврозоны.

Источник: https://ru.euronews.com/business/2024/06/06/ecb-rate-cut-announcement