Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше.

Согласно Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором, отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.

Кроме того, в отчете Fitch подчеркивает улучшение показателей банковского сектора страны в последние годы вследствие проведенных мероприятий по улучшению регулирования и надзора. "В частности, аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков", - говорится в сообщении.

Фото: rbc.ru