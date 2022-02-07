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07.02.2022

Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB".

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше.

Согласно Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором, отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.

Кроме того, в отчете Fitch подчеркивает улучшение показателей банковского сектора страны в последние годы вследствие проведенных мероприятий по улучшению регулирования и надзора. "В частности, аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков", - говорится в сообщении.

Фото: rbc.ru

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КредитыКазахстанFitch Ratings
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