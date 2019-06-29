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Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов
Представлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов
Представлена обновленная трансферная стоимость казахстанских игроков с известного футбольного портала "TransferMarkt"
Bloomberg: банки запланировали крупнейшие сокращения с 2015 года
Bloomberg: банки запланировали крупнейшие сокращения с 2015 года
В 2019 году банки по всему миру объявили о планах сократить около 77 тысяч рабочих мест.
Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Команда Finance.kz выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета компании Bek Air в Алматы.
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Статьи
Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год
Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год
Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».
В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков
В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков
В данной статье, Дмитрий Казанцев, основатель и директор Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП), расскажет в каких банках на сегодня выгодно открыть счёт ИП.
Как открыть ИП в Казахстане 2019? Пошаговая инструкция
Как открыть ИП в Казахстане 2019? Пошаговая инструкция
Процедура регистрации ИП (индивидуального предпринимателя) в Казахстане достаточно проста. Государство в последнее время занимается активной поддержкой малого и среднего бизнеса.
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