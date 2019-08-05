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Список финансовых компаний Казахстана

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24.kz
24.kz
AB exchange
Пункты обмена валют
alibabagroup.com
Alibaba Group
Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com
amazon.com
Amazon.com, Inc.
Американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.
ARS Exchange, ТОО
Пункты обмена валют
asiacreditbank.kz
AsiaCredit Bank
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" позиционирует себя как универсальный банк, предоставляющий современные, конкурентоспособные банковские услуги и продукты.
3
Кредиты
4
Депозиты
3
Карты
ASP
Пункты обмена валют
AТМ Ltd
Пункты обмена валют
berkshirehathaway.com
Berkshire Hathaway
Американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях.
bp.com
British Petroleum
Транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне.