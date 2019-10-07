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Alibaba Group
Alibaba Group
О компании
Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com
Ключевые фигуры
Джек Ма (Ма Юнь)
Председатель совета директоров Alibaba Group
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