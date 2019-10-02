Джек Ма (Ма Юнь)

Джек Ма (настоящее имя — Ма Юнь) родился 15 октября 1964 года в городе Ханчжоу в юго-восточном Китае. Кроме него, в семье были еще двое детей — старший брат и младшая сестра. Их детство пришлось на время изоляции КНР от Запада. Родители были бедняками.

Ма был тощим ребенком и в школе часто ввязывался в драки. «Я не боялся противников, даже если они были больше меня», — вспоминает он в книге Лю Шина и Марты Эйвери «Алибаба». Как и у других мальчишек, у Ма были свои увлечения. Он любил ловить сверчков и устраивать бои между ними. А по их стрекотанию он даже мог определить вид и размер сверчка.

После того как в 1972 году президент США Ричард Никсон посетил Хуанчжоу, родной город Ма стал туристической меккой. Подростком Ма часто рано утром отправлялся в центральную гостиницу города и предлагал туристам бесплатные экскурсии — с целью поучиться у них английскому. Прозвище «Джек» ему дал один из тех туристов, с которым он подружился.

Без денег и связей у Ма был лишь один способ выбиться в люди — получить образование. После школы он решил поступать в институт, но дважды проваливал экзамены. После упорной подготовки он, наконец, смог поступить в Педагогический институт Ханчжоу. В 1988 году он получил диплом и начал искать работу.

Ему отказывали в устройстве на работу больше десяти раз, ему отказали даже в KFC, пока он не получил должность преподавателя английского языка. Ма оказался прирожденным педагогом и полюбил эту работу, несмотря на то что в местном университете он зарабатывал всего 12 долларов в месяц.

У него не было опыта работы с компьютерами, не говоря уже о программировании, до тех пор, пока Ма впервые столкнулся с интернетом во время поездки в США в 1995 году. Он сопровождал в качестве переводчика китайскую бизнес-делегацию. Первый поисковый запрос, который он сделал, было слово «пиво», и он удивился, когда в результатах поиска не нашлось пива китайского производства. Именно тогда он решил основать у себя на родине интернет-компанию.

Первые два начинания Ма не принесли успеха. Но уже четыре года спустя он соберет в своей квартире компанию из 17 друзей и знакомых и убедит их вложить деньги в его проект онлайн-торговой площадки под названием «Alibaba». Сайт предоставит поставщикам возможность размещать предложения товаров, которые покупатель может приобрести напрямую.

В скором времени сервис привлек участников со всего мира. К октябрю 1999 компания получила инвестиции в размере $5 млн от банка Goldman Sachs и $20 млн — от SoftBank, японской телекоммуникационной компании, инвестирующей в технологические проекты. В то время команда Alibaba состояла сплошь из непрофессионалов. «Мы делали это, потому что были молоды и никогда не сдавались», — рассказывал Ма на одном из собраний сотрудников.

Чувство юмора никогда не покидало его. В день, когда компания перестала быть убыточной и принесла первую прибыль, Ма раздал сотрудникам по флакончику разноцветного аэрозоля-серпантина и устроил вечеринку в офисе. А в начале 2000-х, когда компания запускала проект Taobao (китайский аналог eBay), он во время перерывов учил сотрудников стоять на руках, чтобы поддерживать работоспособность.

В 2005 году Yahoo инвестировала в Alibaba $1 млрд в обмен на 40% акций компании. Тогда Alibaba пыталась обойти eBay на территории Китая. Вложение стало огромной удачей и для Yahoo, которая позже заработала около $10 млрд в ходе IPO Alibaba.

Ма сложил с себя обязанности генерального директора в 2013 году, оставшись председателем совета директоров компании. 19 сентября 2014 года Alibaba провела IPO. «Сегодня мы приобрели не деньги. Сегодня мы приобрели доверие людей», — заявил Ма в тот день на телеканале CNBC. Первичное размещение c оценкой компании в $169 млрд стало крупнейшим предложением в истории Нью-Йоркской фондовой биржи. Это сделало Ма самым богатым человеком в Китае с состоянием в $25 млрд.

В штаб-квартире Alibaba в Ханчжоу по этому случаю устроили грандиозное торжество для сотрудников. Один из них в ходе празднования даже сделал своей девушке предложение.

Во время пресс-конференции Ма призвал своих сотрудников использовать обретенное богатство, чтобы стать «по-настоящему благородными, добрыми и счастливыми людьми, способными на помощь ближнему».

IPO превратило Ма в человека более чем обеспеченного, но он не стал делать экстравагантные покупки, и по-прежнему ведет себя скромно. «Я не думаю, что он сильно изменился. Он остался верен себе», — заявляет один из друзей Ма в интервью USA Today. У него обычные хобби: любит читать и писать рассказы о кунг-фу, играть в покер, медитировать и заниматься тайцзицюань — традиционной оздоровительной гимнастикой, происходящей из боевого искусства. Вместе с актером Джетом Ли он пропагандирует занятие тайцзицюань, а во всех поездках его сопровождает личный тренер.

Джек начал выступать в защиту окружающей среды после того, как у родственника его жены выявили заболевание, вызванное плохой экологией. Он является членом глобального совета попечителей международной некоммерческой организации Nature Conservancy, и в сентябре 2014 года выступал на сессии Глобальной инициативы Фонда Билла Клинтона. Кроме того, он выделил деньги на отведение более 10 тысяч гектаров земли в Китае под создание природного заповедника.

Ма старается не афишировать свою семейную жизнь. Со своей женой Чжан Ин он познакомился в конце 80-х, когда работал в школе. «Он не красавчик, но он способен на многое, на что не способны красавчики», — говорит о нем Чжан. Они воспитывают двоих детей — дочь и сына. Сын учится в Калифорнийском университете в Беркли, где Ма был в свое время слушателем курса истории.

Он, однако, иногда не стесняется демонстрировать свое богатство. Известно, что в марте 2013 года для обеспечения его передвижений по миру компания приобрела за $49,7 млн самолет бизнес-класса Gulfstream G550.

Компания также проводит ежегодные шоу талантов, на которых сам Ма выступает в качестве ведущего. На торжестве по случаю юбилея компании он в образе панк-рокера выступал перед 20-тысячной аудиторией своих сотрудников.

Согласно корпоративной легенде, название «Алибаба» Ма придумал, сидя в кофейне в Сан-Франциско. В известной арабской сказке «Али-Баба и сорок разбойников» волшебное слово могло открывать вход в пещеру с сокровищами. Компания Джека Ма тоже по-своему помогает малому и среднему бизнесу по всему миру обрести благосостояние.