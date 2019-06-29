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Новости
Обязательное медицинское страхование введут в Азербайджане
Обязательное медицинское страхование введут в Азербайджане
В Азербайджане со следующего года начинает действовать проект обязательного медицинского страхования. Лечение по такой схеме поэтапно охватит все регионы страны.
К 2023 году объем добычи нефти в Казахстане достигнет 100 млн тонн
К 2023 году объем добычи нефти в Казахстане достигнет 100 млн тонн
Казахстан наращивает нефтедобычу. По итогам года планируется добыть 90 с половиной млн тонн черного золота.
60 тыс. заемщиков Жилстройсбербанка - женщины
60 тыс. заемщиков Жилстройсбербанка - женщины
38 миллиардов тенге планируют направить на женскую ипотеку. Азиатский банк развития одобрил заём
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