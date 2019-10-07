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Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc.

О компании
Американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.
Ключевые фигуры
Джефф Безос
Джефф Безос
Глава и основатель интернет-компании Amazon.com
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