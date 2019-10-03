Джефф Безос

Дата рождения: 12 января 1964 года

Место рождения: Альбукерка, штат Нью-Мексико, США

Образование: Окончил Принстонский университет со степенями по электроинженерии и компьютерным наукам

Карьера. После окончания университета Безос работал на Уолл-стрит в области компьютерных наук. После этого он занимался разработкой сети для международной торговли, для компании, известной как Fitel. Затем он работал в Bankers Trust. Позднее он занял должность вице-президента в компании D. E. Shaw & Co, из которой ушёл летом 1994 года.

Бизнес. В 1994 году Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс. Сайт был запущен 16 июля 1995 года, хотя на тот момент он не был до конца закончен, к примеру на сайте можно было заказать отрицательное количество книг. Безос мотивировал это необходимостью опередить конкурентов.

В 1997 году компания Amazon.com вышла на IPO.

С 2000 года финансирует проект Blue Origin - запуск частных космических кораблей. Планирует коммерческий суборбитальный космический полет человека в 2018 году.

26 апреля 2015, после квартальных отчетов Q1 по компании Amazon.com, произошла беспрецедентная история. После опубликованного отчета, цена акций компании резко пошла вверх, и к концу торгов выросла на 14%, что в долларовом эквиваленте $ 55,11/акцию, что привело к увеличению рыночной капитализации компании, и цену акции в $ 445,1. Безос как крупнейший инвестор компании, а именно ему принадлежат 83,9 млн (14%) акций Amazon.com, получил немалую выгоду - это сделало его богаче на $ 4,63 млрд. Поэтому на апрель 2015 состояния Безоса оценивали в $ 37,36 млрд.

Ивестиции. В 2013 году за $250 млн Безос купил американский издательский дом The Washington Post.

Безос был одним из первых акционеров в Google, он инвестировал $250 тыс в 1998 году.

Он также инвестировал в Unity Biotechnology, исследовательскую фирму по продлению жизни, которая надеется замедлить или остановить процесс старения.

Благотворительность. В июле 2012 года Безос и его жена лично пожертвовали $2 млн на поддержку референдума по однополым бракам, который успешно прошел в Вашингтоне.

Признание. В 1999 году журнал Time назвал его человеком года.

Интересные факты. В 2016 году Безос сыграл чиновника Звездного Флота в одной из сцен фильма "Стартрек: Бесконечность".

Семья. У Безоса и его жены Маккензи четверо детей. 9 января 2019 года Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос после 25 лет брака.