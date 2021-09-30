Все преимущества и недостатки онлайн-займов

Займы онлайн: за и против

Сегодня существует большое количество микрофинансовых организаций. Их офисы можно встретить в любом более-менее крупном городе. Эти компании предлагают деньги в долг без залога и поручителей, а получить их можно прямо на месте. Впрочем, часто для этого не требуется даже посещение офиса. Заявку можно подать и через интернет. Многие люди считают онлайн-займы отличным способом поправить финансовое положение здесь и сейчас. Есть и те, кто опасается оформлять их в микрокредитных компаниях.

Аргументы в пользу онлайн-займов

Важный плюс таких займов – минимальный пакет документов. Для подачи заявки на банковский кредит нужно предоставить множество справок. Оформить заем в режиме онлайн можно только по паспорту. Так что если деньги потребовались вам в экстренном порядке и времени на сбор документов нет, это отличный вариант. Ведь паспорт всегда под рукой.

Еще одно достоинство – лояльные требования к клиентам. Представители микрофинансовой организации вполне могут закрыть глаза на испорченную кредитную историю. С большой долей вероятности вам выдадут деньги в долг, если вы допускали просрочки в других МФО или банках в прошлом. А некоторые компании одобряют заявки даже тем людям, у которых имеется непогашенная задолженность на момент обращения.

Официальное трудоустройство для оформления займа в режиме онлайн требуется далеко не во всех микрофинансовых организациях. Многие из них выдают займы безработным, студентам и другим категориям граждан. Это отличный вариант, например, для тех, кто устроился на неофициальную работу, трудится на биржах фриланса, открыл собственный бизнес и ещё не успел его зарегистрировать.

Онлайн-займ – удобный вариант для тех, кто хочет получить в долг небольшую сумму. В банках выдают кредиты более-менее крупного размера. Если вам нужно несколько тысяч тенге – есть смысл обратиться в микрофинансовую организацию. Впрочем, некоторые МФО выдают и крупные займы.

В микрокредитной компании у вас не потребуют какое-либо имущество в залог, как это нередко происходит в банках. Не понадобятся и поручители. Некоторые МФО просят предоставить контактные данные 1-2 знакомых или родственников клиента. Но они потребуются лишь в том случае, если вас будут разыскивать по причине неуплаты долга.

Оформить займ в режиме онлайн очень легко. Достаточно иметь любое устройство с выходом в интернет и 10-15 минут свободного времени. Во многих микрофинансовых организациях рассмотрение анкет происходит мгновенно. Если ваша заявка одобрена, деньги немедленно зачисляются на карту, счет или электронный кошелек. Погасить задолженность вы тоже сможете через интернет, без посещения офиса компании.

Аргументы против онлайн-займов

Стоит помнить, что процентная ставка в МФО велика – обычно около 1% в сутки. Если деньги нужны вам на длительный срок, есть смысл рассмотреть банковские кредиты. Ставка по ним значительно ниже. Постарайтесь не брать займы в микрофинансовых организациях, если вы не знаете, когда у вас появятся деньги. В случае просрочки возможно начисление штрафов. Кроме того, информация о несвоевременном погашении задолженности появится в бюро кредитных историй. Это может помешать вам брать кредиты и займы в дальнейшем.