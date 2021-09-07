«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит

Банк ЦентрКредит разработал уникальный продукт #картакарта. Это карта для всего, что хочет клиент. О процессах цифровизации банковских продуктов и стратегических планах на будущее Банка ЦентрКредит – читайте в нашем материале.

Эпоха диджитализации, а также коронавирус ускорил процесс перехода в онлайн-формат. Пандемия стала вызовом и для банковского сектора. Тем не менее этот период поспособствовал внедрению новых форматов взаимодействия с клиентами. Представители Банка ЦентрКредит отмечают, что цифровые сервисы на сегодняшний день способны практически полностью заменить клиентам поход в офисы банка: достаточно лишь скачать на свой смартфон мобильное приложение или подключиться к системе интернет-банкинга и моментально получить доступ к широкому спектру банковских услуг.

- Разберем приложение BCC.KZ, предназначенное для физических лиц. Этот продукт очень функционален и пользуется заслуженной популярностью у наших клиентов. Благодаря ему вы сможете отслеживать остатки на всех банковских счетах/картах; открывать депозиты и текущие счета онлайн; открывать виртуальную карту; оплачивать более 2000 видов услуг, в том числе штрафы и налоги, погашение кредитов; переводить деньги между своими счетами/картами; осуществлять Р2Р-переводы на карту казахстанского либо иностранного банка по низким тарифам; осуществлять переводы третьим лицам по номеру телефона либо по реквизитам счета; конвертировать валюту по выгодному курсу; устанавливать лимиты по карте на снятие наличных через банкомат, проведение интернет-транзакций, оплату в местах торговли; заблокировать/разблокировать карту; подключить для счетов, карт SMS/push/E-mail-уведомления; быстро находить на карте ближайший банкомат или отделение банка и многое другое. BCC.KZ доступен нашим клиентам в Google Play и App Store. Для подключения достаточно иметь карту или счет в БЦК и зарегистрироваться прямо с приложения в режиме онлайн, - подчеркнула пресс-служба банка.

Ввиду высокой конкуренции рынок банковских услуг развивается быстрыми темпами. Особое место в этом сегменте занимает банковская карта, как современный способ распоряжаться безналичными деньгами. Главное преимущество – быстрота и удобство. Изначально банковские платежные карты создавались как розничный продукт, ориентированный на держателя – физическое лицо. В настоящее время платежные карты для банков являются одним из важных направлений розничного бизнеса во всем мире.

Банк ЦентрКредит разработал уникальный продукт #картакарта. Это карта для всего, что хочет клиент. С #картакарта можно оплачивать покупки и не платить проценты в льготный период (до 55 дней), покупать в рассрочку без переплат у партнеров банка, зарабатывать на кэшбэке (до 30%). Мы предлагаем уникальные условия: бесплатное открытие и обслуживание. Карта обладает тремя функциями: кредитный лимит до 3 000 000 тенге; рассрочка без процентов до 12 месяцев в сети партнеров банка; снятие личных средств до 300 000 тенге в месяц в любом банкомате РК. Нашей картой можно пользоваться по всему миру и получать кэшбэк 1% с любой покупки. Каждый месяц банк ЦентрКредит дарит набор категорий, среди которых можно выбрать любимые и получать повышенные кэшбэки до 30%. Напомним, что в сети партнеров банка также действуют кэшбэки до 30%. В настоящий момент нами выпущено уже более 500 000 карт. Карта открывается в течение нескольких минут: через мобильное приложение, либо в отделении банка, - отметили спикеры.

Банк ЦентрКредит позиционирует себя как клиентоориентированный универсальный банк, поддерживающий бизнес-сектор страны.

- Если же вы индивидуальный предприниматель или руководитель фирмы, то вам будет полезно наше мобильное приложение ВСС Business. Это приложение для бизнесменов, которые смогут получить полный контроль над движением средств организации и дочерних филиалов. Приложение практически позволяет управлять предприятием: бухгалтерия в вашем телефоне дает возможность получить полный контроль над движением средств организации. Приложение также доступно в Google Play и App Store. Если вы еще не являетесь нашим клиентом, но хотите комфортно вести дела с Банком ЦентрКредит, то для этого вам также необязательно идти в отделение. Теперь эта услуга доступна в режиме онлайн и абсолютно бесплатна. А еще, открыв у нас счет, вы получаете стартовый пакет для полноценного ведения бизнеса. В приложении для юридических лиц доступен широкий спектр услуг: полный контроль всех счетов и просмотр выписок; онлайн-открытие текущего счета либо депозита; онлайн-регистрация валютного договора; онлайн-выпуск тендерной гарантии; оформление карт для сотрудников; отправка внутрибанковских и внешних переводов; осуществление пенсионных выплат, социальных платежей, платежей в бюджет; конвертация валют по биржевому курсу в реальном времени; формирование заявки на зачисление денежных средств; оформление справок и заказов на выдачу наличных и многие другие, - рассказали в пресс-службе.

Последствия пандемии показали, что банковский сектор уже никогда не будет прежним: в приоритете окажутся банки с высоким уровнем цифровизации и дистанционных сервисов.

- Банк ЦентрКредит будет двигаться согласно утвержденной стратегии, которая, как мы видим, дает свои плоды. Очень надеемся, что очередной виток пандемии пойдет на спад, и экономическая активность существенно возрастет. Предприятия начнут работать в полную мощность, люди начнут путешествовать и мы должны быть готовыми предложить им максимально удобные сервисы и продукты для каждого случая. В наших планах еще более серьезное погружение в онлайн, ведь цифровые продукты – это действительно продукты будущего.

Но мы не будем забывать о тех клиентах, которым привычнее классическое банковское обслуживание в офисах. Сейчас наши филиалы есть абсолютно во всех регионах страны, но точечное открытие новых и модернизация существующих отделений будут продолжены. Нам важно быть ближе к людям. Наша задача не только следить за трендами, но и создавать их, - резюмировали представители банка.