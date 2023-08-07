Вместо Китая, Мексика стала главным торговым партнером США

Согласно сообщению газеты The Washington Post, американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года, связывая это с напряженными отношениями между США и Китаем. Несмотря на попытки руководств обеих стран улучшить отношения, они остаются напряженными. Компании, такие как HP и Lego, стремятся уменьшить зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок, чтобы избежать проблем, связанных с противостоянием между двумя крупными державами. Мексика стала главным торговым партнером США к концу мая 2023 года, а помимо неё, Вьетнам и Таиланд также претендуют на занять роль Китая на мировом рынке.

Роль Китая в мировом производстве сталкивается с трудным испытанием, не виданным с момента его присоединения к мировой торговой системе более двух десятилетий назад. Доля китайских товаров в американском импорте уменьшилась после пандемии и теперь составляет $1 из каждых $6, в то время как ранее было $1 из каждых $4. Япония также сократила закупки у Китая, в то время как позиции европейских стран, включая Германию и Францию, остаются стабильными.

Политика торговых тарифов США на китайские товары, которые были введены при экс-президенте Дональде Трампе, повлияли на объемы новых заказов. Рост заработной платы на китайских заводах также уменьшил конкурентное преимущество страны. Отношения между КНР и США дополнительно охладились из-за экономической политики председателя Китая Си Цзиньпина и его настороженного отношения к администрации президента США Джо Байдена.

Существенные изменения затронули электронную промышленность, сократив долю Пекина в импорте персональных компьютеров США. В то же время, администрация Байдена пытается заверить китайское руководство, что США не стремятся к экономическому разрыву, а лишь стремятся снизить риски, перенеся критически важные цепочки поставок в США или другие союзные страны. Тем не менее, беспокойство Вашингтона по поводу национальной безопасности возрастает, и США уже ввели ограничения на экспорт новейших полупроводников в Китай, а также планируют внести новые ограничения на американские инвестиции в технологический сектор КНР.



Визиты американских чиновников в Китай также отражают попытки дипломатических усилий. Некоторые встречи уже состоялись, в то время как другие еще планируются.

Фото; © AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein