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07.08.2023

Вместо Китая, Мексика стала главным торговым партнером США

Вместо Китая, Мексика стала главным торговым партнером США

По итогам мая 2023 года главным торговым партнером Соединенных Штатов стала Мексика, пишет газета.

Согласно сообщению газеты The Washington Post, американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года, связывая это с напряженными отношениями между США и Китаем. Несмотря на попытки руководств обеих стран улучшить отношения, они остаются напряженными. Компании, такие как HP и Lego, стремятся уменьшить зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок, чтобы избежать проблем, связанных с противостоянием между двумя крупными державами. Мексика стала главным торговым партнером США к концу мая 2023 года, а помимо неё, Вьетнам и Таиланд также претендуют на занять роль Китая на мировом рынке.

 

Роль Китая в мировом производстве сталкивается с трудным испытанием, не виданным с момента его присоединения к мировой торговой системе более двух десятилетий назад. Доля китайских товаров в американском импорте уменьшилась после пандемии и теперь составляет $1 из каждых $6, в то время как ранее было $1 из каждых $4. Япония также сократила закупки у Китая, в то время как позиции европейских стран, включая Германию и Францию, остаются стабильными.

 

Политика торговых тарифов США на китайские товары, которые были введены при экс-президенте Дональде Трампе, повлияли на объемы новых заказов. Рост заработной платы на китайских заводах также уменьшил конкурентное преимущество страны. Отношения между КНР и США дополнительно охладились из-за экономической политики председателя Китая Си Цзиньпина и его настороженного отношения к администрации президента США Джо Байдена.

 

Существенные изменения затронули электронную промышленность, сократив долю Пекина в импорте персональных компьютеров США. В то же время, администрация Байдена пытается заверить китайское руководство, что США не стремятся к экономическому разрыву, а лишь стремятся снизить риски, перенеся критически важные цепочки поставок в США или другие союзные страны. Тем не менее, беспокойство Вашингтона по поводу национальной безопасности возрастает, и США уже ввели ограничения на экспорт новейших полупроводников в Китай, а также планируют внести новые ограничения на американские инвестиции в технологический сектор КНР.
 

Визиты американских чиновников в Китай также отражают попытки дипломатических усилий. Некоторые встречи уже состоялись, в то время как другие еще планируются.

 

Фото; © AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein

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СШАКитай
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