Виды банковских вкладов: как выбрать вклад в зависимости от ваших целей?

Если вы тратите все, что зарабатываете, любая неожиданная трудность может стать серьезной проблемой. Умение откладывать деньги – привычка, которая отличает финансово грамотного человека. В воспитании этой привычки вам может помочь открытие банковского вклада. Суть этой банковской услуги несложна: Вы кладете определенную сумму денег в банк, а спустя условленный срок забираете – но уже с процентами.

Как правило, есть несколько видов вкладов: срочные, несрочные и сберегательные.

Несрочный вклад или вклад до востребования является своего рода «запасным кошельком» клиента. По такому вкладу, банк обязуется вернуть вложенные деньги в любое время по первому требованию клиента. По сколько, банк не принимает вклад на определенный срок, то ставка по такому депозиту, как правило, минимальная – не более 0.1%. Такой вклад не принесет особого дохода, но дает возможность пользоваться деньги в течение всего периода.

Срочный вклад позволяет получить более высокий доход. Такие вклады вносятся на определенный срок, установленный в договоре. Для того, чтобы получить полную процентную ставку, необходимо чтобы деньги находились в банке в течение всего срока действия договора. Срочный вклад допускает частичного снятия или полного досрочного снятия вложенных денежных средств со снижением вознаграждения.

Сберегательный вклад отличается самой высокой доходностью, но клиент не имеет право на частичное досрочное снятие денег – только полное. При досрочном расторжении начисленное вознаграждение будет снижено банком, а деньги можно будет по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения.

Какой из вкладов лучше?

Это зависит от того, какую цель Вы преследуете. К примеру, если Вы хотите накопить деньги на учебу ребенка или отдых за границей в будущем, то лучшим выбором будет сберегательный вклад, но Вы должны быть уверенны, что не воспользуетесь деньгами с депозита в течение всего срока вклада. Если вам часто нужны деньги для непредвиденных ситуаций, то лучше открыть несрочный депозит. Если вы хотите разместить сбережения на определенный срок по повышенной ставке вознiаграждения, но не хотите терять мобильность в распоряжении деньгами, тогда можете выбрать срочный вклад.

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