В каких случаях выгодно брать кредит под залог депозита

Кредит под залог депозита в банке: особенности, условия получения, преимущества и недостатки

Увеличить вероятность одобрения заявки на кредит может предоставление обеспечения. Обычно это недвижимость или автомобиль. Однако не у всех есть подобное имущество и желание им рисковать. В таком случае можно поискать другое обеспечение. Например, подойдет вклад в банке. На нашем сервисе можно подобрать подходящие для этого кредиты в банках.

Особенности расчета суммы кредита

Банки, вероятно, одобрят заявку, если у клиента будет вклад. В случае просрочек или невыплаты списать деньги очень просто. Поэтому взыскание не будет занимать много времени. К тому же банк может быть уверенным в том, что у заемщика есть необходимая сумма на покрытие долга.

Со стороны может показаться странным то, что клиент имеет деньги на счете, но берет кредит. На самом деле большинство банков при открытии вклада прописывает ряд условий. Например, что сумму нельзя снимать определенное количество месяцев. Либо операция по обналичиванию проводится с большой комиссией. К тому же в будущем депозит принесет проценты, а это увеличит исходную сумму.

Однако у такого рода кредита есть ограничения по размеру. Он не может быть больше 80-90 % от суммы депозита. Точные условия зависят от конкретного банка. Срок действия кредита напрямую зависит от того, насколько открыт вклад.

Еще один нюанс — все оформляется в рамках одного банка. То есть нельзя предоставить вклад, открытый в одном учреждении, для взятия кредита в другом. Это не всегда выгодно, так как в конкретном банке могут быть не самые лучшие условия предоставления услуги.

Цели получения кредита могут быть разными. Например, физические лица могут не подтверждать целевое использование средств. В этом случае клиент тратит деньги на свое усмотрение.

Однако кредит может выдаваться и на конкретные цели. Например, оплату обучения. В этом случае деньги переводятся на счет учебного заведения. Потратить их самостоятельно не удастся.

В случае предпринимателей и юрлиц все сложнее. Они могут получить деньги для увеличения оборотных средств, инвестиции или рефинансирования. Точные условия предоставления кредита зависят от конкретного банка.

Как получить кредит под залог депозита

Как правило, для оформления достаточно минимального пакета документов. Большинство банков поддерживают отправку онлайн-заявки. В ней достаточно указать личные данные, ИНН и номер телефона. Если банк одобрит заявку, то потребуется только подойти в филиал для заключения договора.

Если кредит хочет получить ИП или юрлицо, то им нужно предоставить больше документов. Так, предпринимателю нужны свидетельство о регистрации, справка из налоговой об отсутствии задолженностей, декларация и многое другое. Точный список документов лучше узнать у банка. Если что-то будет отсутствовать в пакете, то финучреждение откажет в оформлении.

Валюта может быть разной. Как правило, это тенге, но кредит может предоставляться в долларах, рублях, евро. Погашение осуществляется ежемесячно равными платежами. Процентная ставка рассчитывается индивидуально.

К преимуществам кредита под залог депозита можно отнести:

быстрые сроки получения;

высокую вероятность одобрения;

минимальный пакет документов.

Также плюс такого рода кредитов — не придется подтверждать доход. Например, приносить справку с официального места работы. Это вариант для тех, кто не имеет официальных источников доходов.

Минус только один — возможность потерять депозит. Но этого легко избежать — вносите платежи в срок и не допускайте просрочек. Тогда не придется переживать о сохранности денег.

Если сомневаетесь в том, брать ли кредит, то посчитайте примерный размер ежемесячного платежа. Он не должен отнимать больше 20-30 % от ежемесячного дохода. Можно увеличить размер до 40-50 %, но это уже рискованно. Желательно иметь сбережения на случай, если у вас появятся проблемы. Эта сумма должна покрыть 2-3 ежемесячных платежа.

Если вы хотите улучшить свою кредитную историю, то тогда возьмите для начала микрокредит и погасите его в срок. В этом случае вы покажете свою платежеспособность.