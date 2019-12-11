В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков
В данной статье, Дмитрий Казанцев, основатель и директор Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП), расскажет в каких банках на сегодня выгодно открыть счёт ИП.
Мы продолжаем рассказывать о том, как начать собственное дело. В прошлых статьях мы обсудили, как открыть ИП в Казахстане в 2019 году и в каких банках можно взять кредит для развития бизнеса. В данной статье, Дмитрий Казанцев, основатель и директор Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП), расскажет в каких банках на сегодня выгодно открыть счёт ИП.
Банк Хоум Кредит
- Открытие счёта - бесплатно;
- Ежемесячное ведение - бесплатно;
- Закрытие счета - 5 000 тенге;
- Карты ИП - отсутствует.
Альфа-Банк
- Открытие счёта ИП - бесплатно;
- Ежемесячная абонентская плата - от 1 999 тенге (4 тарифа);
- Закрытие счёта - 5 000 тенге;
- Стоимость карты - 3 999 тенге на 3 года;
- Снятие с карты (тарифный план) - минимум 0,4% в сети банкоматов.
ForteBank
Пакет "Cтарт" - 3 999 тенге:
- Открытие счёта - бесплатно;
- Ежемесячное ведение - бесплатно;
- Подключение к интернет-банкингу и обслуживание - 0 тенге;
- Выпуск бизнес-карты и обслуживание - 0 тенге;
- Комиссия за снятие карты: до 500 000 тенге - бесплатно, свыше 500 000 тенге - 0,4% от суммы снятия;
- Cashback - 0,5%.
Пакет "ПРОФИТ" - 5 199 тенге:
- Открытие счёта - бесплатно;
- Ежемесячное ведение - бесплатно;
- Подключение к интернет-банкингу и обслуживание - 0 тенге;
- Выпуск бизнес-карты и обслуживание: 0 тенге;
- Комиссия за снятие с карты: до 500 000 тенге - бесплатно, свыше 500 000 тенге - 0,4% от суммы снятия;
- Cashback - 0,5%.
- Возможность получить овердрафт под обороты POS-терминала;
- Прием оплаты карточкой/Эквайринг по картам Forte - 1,5%, по картам банков второго уровня (БВУ) - 2,4%.
Банк ЦентрКредит
- Открытие счёта ИП - бесплатно;
- Ежемесячная абонентская плата - 1 900 тенге;
- Закрытие счёта - 6 000 тенге;
- Выпуск карты - бесплатно;
- Комиссия за снятие с карты: до 1 000 000 тенге - 0 тенге в месяц, свыше 1 000 000 тенге - 0,3% от суммы снятия.
АТФБанк
- Открытие счёта ИП - 2 500 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге;
- Закрытие счёта - 5 600 тенге;
- Выпуск карты ИП - бесплатно;
- Снятие с карты - 0,34%.
Евразийский банк
- Открытие счёта ИП - 2 500 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге;
- Закрытие счёта - 5 000 тенге;
- Выпуск карты ИП - бесплатно;
- Стоимость обслуживание карты - 10 000 тенге;
- Комиссия за снятие наличных с карты: в банкоматах ЕБ - 1%, в банкоматах других банков - 1,5%.
Bank RBK
- Открытие счёта ИП - бесплатно;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 500 тенге;
- Закрытие счёта - бесплатно;
- Выпуск карты - 10 000 тенге;
- Снятие с карты - 0,6%.
Halyk Bank
На данный момент в банке проводится Акция "Все включено" (там по максимуму все, что необходимо для работы предпринимателю):
- Открытие счёта ИП - бесплатно;
- Открытие только расчётного счёта - 2 000 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге (даже в случае отсутствия операций по счёту);
- Закрытие счёта - 5 000 тенге;
- Выпуск карты ИП - бесплатно;
- Стоимость годового обслуживания карты ИП - 3 000 тенге;
- Комиссия за снятие наличных с карты - 0,35%.
Kaspi Bank
- Открытие счёта ИП - 12 000 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 5000 тенге;
- Закрытие счёта - бесплатно;
- Выпуск карты - бесплатно;
- Комиссия за снятие наличных с карты: до 300 000 тенге в день - без комиссии.
Сбербанк
- Открытие счёта ИП - 7 000 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 200 тенге;
- Закрытие счёта - бесплатно;
- Стоимость обслуживания карты VISA Business Start - 2 000 тенге за 1-й год, 1 500 тенге за 2-й год;
- Комиссия за снятие наличных с карты: до 100 000 тенге - 0%, свыше 100 000 тенге до 2 000 000 тенге - 0,4%.
First Heartland Jýsan Bank
- Открытие счёта ИП - 2 000 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге (если есть операции), 400 тенге (без операций);
- Закрытие счёта - 5 000 тенге;
- Карта ИП - отсутствует;
Банк ВТБ
- Открытие простого расчетного счёта ИП отсутствует. Есть за 7 500 тенге комплектом.
- Карта - отсутствует.
Банк Kassa Nova
- Открытие счёта ИП - 2 000 тенге;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 700 тенге (если нет операций, то 0 тенге);
- Закрытие счёта - бесплатно;
- Выпуск карты ИП - бесплатно;
- Стоимость годового обслуживания карты - 3 000 тенге. Если оборот свыше 2 млн. тенге, то 0 тенге;
- Комиссия за снятие наличных с карты - 0,8%.
Tengri Bank
- Открытие счёта - бесплатно;
- Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - бесплатно;
- Закрытие счёта - 4 500 тенге;
- Карта - отсутствует.
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