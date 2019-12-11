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Finance.kz
Finance.kz
11.12.2019

В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков

Мы продолжаем рассказывать о том, как начать собственное дело. В прошлых статьях мы обсудили, как открыть ИП в Казахстане в 2019 году и в каких банках можно взять кредит для развития бизнеса. В данной статье, Дмитрий Казанцев, основатель и директор Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП), расскажет в каких банках на сегодня выгодно открыть счёт ИП. 

Банк Хоум Кредит 

  • Открытие счёта - бесплатно;
  • Ежемесячное ведение - бесплатно;
  • Закрытие счета - 5 000 тенге;
  • Карты ИП - отсутствует.

Альфа-Банк

  • Открытие счёта ИП - бесплатно;
  • Ежемесячная абонентская плата - от 1 999 тенге (4 тарифа);
  • Закрытие счёта - 5 000 тенге;
  • Стоимость карты - 3 999 тенге на 3 года;
  • Снятие с карты (тарифный план) - минимум 0,4% в сети банкоматов.

ForteBank

Пакет "Cтарт" - 3 999 тенге:

  • Открытие счёта - бесплатно;
  • Ежемесячное ведение - бесплатно;
  • Подключение к интернет-банкингу и обслуживание - 0 тенге;
  • Выпуск бизнес-карты и обслуживание - 0 тенге;
  • Комиссия за снятие карты: до 500 000 тенге - бесплатно, свыше 500 000 тенге - 0,4% от суммы снятия;
  • Cashback - 0,5%.

Пакет "ПРОФИТ" - 5 199 тенге:

  • Открытие счёта - бесплатно;
  • Ежемесячное ведение - бесплатно;
  • Подключение к интернет-банкингу и обслуживание - 0 тенге;
  • Выпуск бизнес-карты и обслуживание: 0 тенге;
  • Комиссия за снятие с карты: до 500 000 тенге - бесплатно, свыше 500 000 тенге - 0,4% от суммы снятия;
  • Cashback - 0,5%.
  • Возможность получить овердрафт под обороты POS-терминала;
  • Прием оплаты карточкой/Эквайринг по картам Forte - 1,5%, по картам банков второго уровня (БВУ) - 2,4%.

Банк ЦентрКредит

  • Открытие счёта ИП - бесплатно;
  • Ежемесячная абонентская плата -  1 900 тенге;
  • Закрытие счёта - 6 000 тенге;
  • Выпуск карты - бесплатно;
  • Комиссия за снятие с карты: до 1 000 000 тенге - 0 тенге в месяц, свыше 1 000 000 тенге - 0,3% от суммы снятия.

АТФБанк

  • Открытие счёта ИП - 2 500 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге;
  • Закрытие счёта - 5 600 тенге;
  • Выпуск карты ИП - бесплатно;
  • Снятие с карты - 0,34%.

Евразийский банк

  • Открытие счёта ИП - 2 500 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге;
  • Закрытие счёта - 5 000 тенге;
  • Выпуск карты ИП - бесплатно;
  • Стоимость обслуживание карты - 10 000 тенге;
  • Комиссия за снятие наличных с карты: в банкоматах ЕБ - 1%, в банкоматах других банков - 1,5%.

Bank RBK

  • Открытие счёта ИП - бесплатно;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 500 тенге;
  • Закрытие счёта - бесплатно;
  • Выпуск карты - 10 000 тенге;
  • Снятие с карты - 0,6%.

Halyk Bank

На данный момент в банке проводится Акция "Все включено" (там по максимуму все, что необходимо для работы предпринимателю):

  • Открытие счёта ИП - бесплатно;
  • Открытие только расчётного счёта - 2 000 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге (даже в случае отсутствия операций по счёту);
  • Закрытие счёта - 5 000 тенге;
  • Выпуск карты ИП - бесплатно;
  • Стоимость годового обслуживания карты ИП - 3 000 тенге;
  • Комиссия за снятие наличных с карты - 0,35%.

Kaspi Bank

  • Открытие счёта ИП - 12 000 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 5000 тенге;
  • Закрытие счёта - бесплатно;
  • Выпуск карты - бесплатно;
  • Комиссия за снятие наличных с карты: до 300 000 тенге в день - без комиссии.

Сбербанк

  • Открытие счёта ИП - 7 000 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 200 тенге;
  • Закрытие счёта - бесплатно;
  • Стоимость обслуживания карты VISA Business Start - 2 000 тенге за 1-й год, 1 500 тенге за 2-й год;
  • Комиссия за снятие наличных с карты: до 100 000 тенге  - 0%, свыше 100 000 тенге до 2 000 000 тенге - 0,4%.

First Heartland Jýsan Bank

  • Открытие счёта ИП - 2 000 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге (если есть операции), 400 тенге (без операций);
  • Закрытие счёта - 5 000 тенге;
  • Карта ИП - отсутствует;

Банк ВТБ

  • Открытие простого расчетного счёта ИП отсутствует. Есть за 7 500 тенге комплектом.
  • Карта - отсутствует.

Банк Kassa Nova

  • Открытие счёта ИП - 2 000 тенге;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 700 тенге (если нет операций, то 0 тенге);
  • Закрытие счёта - бесплатно;
  • Выпуск карты ИП - бесплатно;
  • Стоимость годового обслуживания карты - 3 000 тенге. Если оборот свыше 2 млн. тенге, то 0 тенге;
  • Комиссия за снятие наличных с карты - 0,8%.

Tengri Bank

  • Открытие счёта - бесплатно;
  • Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - бесплатно;
  • Закрытие счёта - 4 500 тенге;
  • Карта - отсутствует.
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