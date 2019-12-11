В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков

Мы продолжаем рассказывать о том, как начать собственное дело. В прошлых статьях мы обсудили, как открыть ИП в Казахстане в 2019 году и в каких банках можно взять кредит для развития бизнеса. В данной статье, Дмитрий Казанцев, основатель и директор Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП), расскажет в каких банках на сегодня выгодно открыть счёт ИП.

Банк Хоум Кредит

Открытие счёта - бесплатно ;

- ; Ежемесячное ведение - бесплатно ;

; Закрытие счета - 5 000 тенге ;

; Карты ИП - отсутствует.

Альфа-Банк

Открытие счёта ИП - бесплатно ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата - от 1 999 тенге (4 тарифа);

(4 тарифа); Закрытие счёта - 5 000 тенге ;

; Стоимость карты - 3 999 тенге на 3 года;

- на 3 года; Снятие с карты (тарифный план) - минимум 0,4% в сети банкоматов.

ForteBank

Пакет "Cтарт" - 3 999 тенге:

Открытие счёта - бесплатно ;

- ; Ежемесячное ведение - бесплатно ;

; Подключение к интернет-банкингу и обслуживание - 0 тенге ;

; Выпуск бизнес-карты и обслуживание - 0 тенге ;

; Комиссия за снятие карты: до 500 000 тенге - бесплатно , свыше 500 000 тенге - 0,4% от суммы снятия;

, свыше 500 000 тенге - от суммы снятия; Cashback - 0,5%.

Пакет "ПРОФИТ" - 5 199 тенге:

Открытие счёта - бесплатно ;

- ; Ежемесячное ведение - бесплатно ;

; Подключение к интернет-банкингу и обслуживание - 0 тенге ;

; Выпуск бизнес-карты и обслуживание: 0 тенге ;

; Комиссия за снятие с карты: до 500 000 тенге - бесплатно , свыше 500 000 тенге - 0,4% от суммы снятия;

, свыше 500 000 тенге - от суммы снятия; Cashback - 0,5% .

. Возможность получить овердрафт под обороты POS-терминала;

Прием оплаты карточкой/Эквайринг по картам Forte - 1,5%, по картам банков второго уровня (БВУ) - 2,4%.

Банк ЦентрКредит

Открытие счёта ИП - бесплатно ;

- ; Ежемесячная абонентская плата - 1 900 тенге ;

; Закрытие счёта - 6 000 тенге ;

; Выпуск карты - бесплатно ;

- ; Комиссия за снятие с карты: до 1 000 000 тенге - 0 тенге в месяц, свыше 1 000 000 тенге - 0,3% от суммы снятия.

АТФБанк

Открытие счёта ИП - 2 500 тенге ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге ;

; Закрытие счёта - 5 600 тенге ;

; Выпуск карты ИП - бесплатно ;

- ; Снятие с карты - 0,34%.

Евразийский банк

Открытие счёта ИП - 2 500 тенге ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге ;

; Закрытие счёта - 5 000 тенге ;

; Выпуск карты ИП - бесплатно ;

- ; Стоимость обслуживание карты - 10 000 тенге ;

; Комиссия за снятие наличных с карты: в банкоматах ЕБ - 1%, в банкоматах других банков - 1,5%.

Bank RBK

Открытие счёта ИП - бесплатно ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 500 тенге ;

; Закрытие счёта - бесплатно ;

; Выпуск карты - 10 000 тенге ;

- ; Снятие с карты - 0,6%.

Halyk Bank

На данный момент в банке проводится Акция "Все включено" (там по максимуму все, что необходимо для работы предпринимателю):

Открытие счёта ИП - бесплатно ;

ИП - ; Открытие только расчётного счёта - 2 000 тенге ;

; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге (даже в случае отсутствия операций по счёту);

(даже в случае отсутствия операций по счёту); Закрытие счёта - 5 000 тенге ;

; Выпуск карты ИП - бесплатно ;

; Стоимость годового обслуживания карты ИП - 3 000 тенге ;

; Комиссия за снятие наличных с карты - 0,35%.

Kaspi Bank

Открытие счёта ИП - 12 000 тенге ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 5000 тенге ;

; Закрытие счёта - бесплатно ;

; Выпуск карты - бесплатно ;

- ; Комиссия за снятие наличных с карты: до 300 000 тенге в день - без комиссии.

Сбербанк

Открытие счёта ИП - 7 000 тенге ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 200 тенге ;

; Закрытие счёта - бесплатно ;

; Стоимость обслуживания карты VISA Business Start - 2 000 тенге за 1-й год, 1 500 тенге за 2-й год;

за 1-й год, за 2-й год; Комиссия за снятие наличных с карты: до 100 000 тенге - 0%, свыше 100 000 тенге до 2 000 000 тенге - 0,4%.

First Heartland Jýsan Bank

Открытие счёта ИП - 2 000 тенге ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 1 000 тенге (если есть операции), 400 тенге (без операций);

(если есть операции), (без операций); Закрытие счёта - 5 000 тенге;

тенге; Карта ИП - отсутствует;

Банк ВТБ

Открытие простого расчетного счёта ИП отсутствует. Есть за 7 500 тенге комплектом.

Карта - отсутствует.

Банк Kassa Nova

Открытие счёта ИП - 2 000 тенге ;

ИП - ; Ежемесячная абонентская плата за ведение счета - 700 тенге (если нет операций, то 0 тенге);

(если нет операций, то 0 тенге); Закрытие счёта - бесплатно ;

; Выпуск карты ИП - бесплатно ;

- ; Стоимость годового обслуживания карты - 3 000 тенге . Если оборот свыше 2 млн. тенге, то 0 тенге ;

. Если оборот свыше 2 млн. тенге, то ; Комиссия за снятие наличных с карты - 0,8%.

Tengri Bank