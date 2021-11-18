В чём состоят главные отличия между займом, кредитом и ссудой

Различия займа, кредита и ссуды

В современном мире широкое распространение получили займы, кредиты и ссуды. С их помощью можно получить желаемую сумму денег или имущество в короткие сроки. В чём же заключаются их главные различия?

Заем - это соглашение, по которому одна из сторон (заимодатель) предоставляет другой стороне (заёмщику) ценные бумаги, имущество или деньги, а последний обязуется вернуть равноценное имущество либо денежные средства в том же количестве. Договор займа предполагает платное пользование имуществом/средствами - обычно путем установления процентов.

Особенности займов

Наибольшее распространение получили денежные займы. Их плюсы - быстрый процесс оформления договора, удобные способы получения средств (могут выдаваться в кассе, переводиться на карту либо счет), доступность (например, онлайн-займы можно оформить даже не выходя из дома), срок принятия решения от 30 минут и минимальные требования к заемщику (не требуются справки о доходах и залоговое имущество).

К разновидностям займов относят микрозаймы - они выдаются на маленькую сумму на короткий срок (от нескольких дней до нескольких месяцев). При оформлении микрозайма обычно требуются только паспорт и ИНН.

Преимущества и недостатки кредитов

Кредиты - предоставление денежных средств или имущества в долг на платной основе и на определенных условиях. Денежные средства предоставляются гражданам и компаниям в рамках банковского кредита.

Главным плюсом кредитования является широкая линейка продуктов (можно выбрать банк, процентную ставку, размер первоначального взноса, график платежей, формат погашения и так далее). Также преимуществом является высокий уровень доверия со стороны клиента к банковской системе, так как ее функционирование регулируется законом.

В отличие от займов, которые обычно направлены на удовлетворение потребительских нужд, кредитные средства направлены на получение прибыли (путем инвестирования в развитие производства и пр.). Также кредиты могут выдаваться на инвестирование в дорогостоящее имущество (недвижимость, транспортные средства), которое может быть источником получения дохода, на оплату обучения (т. е. "инвестирование в себя"). Как правило, они имеют целевой характер. Возврат средств обеспечивается залогом приобретаемого (например, по договору ипотеки) или другого имущества.

К особенностям банковских кредитов можно отнести регламентированные и достаточно высокие требования к заемщикам, такие как возраст (в основном от заёмщика требуется достижение 21 года), уровень платежеспособности, положительная кредитная история (банк хочет себя обезопасить и выдаёт кредиты тем, кто сможет гарантированно выполнять условия договора). Процентная ставка при кредитовании (особенно если оно имеет целевой характер) ниже, чем при предоставлении займа.

Что такое ссуда

Ссуды - это безвозмездная временная передача имущества или денежных средств. В договоре ссуды прописывается, в каком виде она должна быть возвращена. Также в договоре можно прописать, что предмет ссуды передаётся без документов, тогда их предоставление будет необязательным. Главное отличие ссуды от кредитов или займов в том, что данная услуга не предполагает обязательную оплату - ссудодатель не получает денежной выгоды от сделки. Во время пользования имуществом за его сохранность отвечает ссудополучатель, поэтому ремонт и восстановление производятся за его счёт. Если же ссудодатель заведомо скрыл дефекты предмета ссуды, то он обязан исправить их сам. Иначе возможно расторжение договора и возмещение ущерба потерпевшей стороне. Ссудодатель также имеет возможность расторгнуть договор раньше оговорённого срока. Если же ссудополучатель не поддерживает в исправном состоянии полученное имущество или передаёт его третьей стороне, то предмет ссуды вправе потребовать назад.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что если идёт речь о денежных средствах, которые выдаются под процент и могут использоваться получателем по своему усмотрению, то это называется займом. Если же средства предоставляются банком, по сути представляют собой инвестицию (направлены на получение заемщиком прибыли), а цель их использования строго оговаривается, тогда это кредит. Ссудой является безвозмездная передача имущества, если же требуется плата за пользование им, то это называется арендой (в случае передачи денежных средств - займом или кредитом).