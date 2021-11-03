В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.

Если заемщик с положительной кредитной историей по уважительным причинам не может вернуть свой долг, у банка остается два варианта: заставлять должника вернуть долг насильно и тратить средства на судебные разбирательства и коллекторов, либо позволить реструктурировать долг. Во втором случае клиент получает ряд послаблений, и возможность выполнить свои долговые обязательства перед финансовой организацией.
Обращаясь в банк или микрофинансовую организацию (часто они выдают традиционные или онлайн-займы которые необходимо вернуть в сжатые сроки), клиент рассчитывает свои финансовые возможности и предполагает, в какой срок сможет вернуть долг. Однако в ряде случаев финансовая нагрузка становится непосильной:
Если клиент не вносит платежи по кредиту в течение нескольких месяцев (критичным сроком часто считается 6 месяцев), его заносят в "черный список" и передают договор коллекторам. Вариантом более приемлемым и для банка, и для должника является реструктуризация долга. В случае согласования условия выплаты долга изменяются. В результате на должника снижается кредитная нагрузка, а банк получает возможность вернуть задолженность, пусть и на других условиях.
Реструктуризацию согласовывают строго индивидуально для каждого случая. Сроки кредитования, процентная ставка и график выплат корректируют исходя из кредитной истории клиента, его настоящих финансовых возможностей и желания вернуть долг.
Попросить о пересчете долга и изменении условий его выплаты может сам клиента. Для этого потребуется обратиться в финансовую организацию с соответствующим заявлением. В нем необходимо указать объективные причины, приведшие к просрочке, оценить настоящие финансовые возможности.
Предложить перерасчет может и сам банк. В таком случае его специалисты заранее рассчитывают новые условия и предлагают клиенту уже готовый план реструктуризации.
Снизить финансовую нагрузку на проблемных должников кредитор может несколькими способами:
В рамках реструктуризации конкретного долга может использоваться один или сразу несколько способов.
К заявлению на реструктуризацию кредита обязательно прикладывают документ, подтверждающий ухудшение финансового положения:
Подтвердить свой нынешний уровень доходов и гарантировать банку возвращение средств могут такие документы:
Точный перечень необходимых документов можно получить непосредственно в банке.
В первую очередь банк согласовывает реструктуризацию тем заемщикам, которые ранее не допускали просрочек и не подавали заявок на пересчет задолженности.