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Вчера, в 4:31

В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.

В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.

Когда может потребоваться реструктуризация долга. Кто может ее инициировать. Виды реструктуризации. Необходимые для оформления документы.

Что такое реструктуризация кредита и какие способы существуют

Если заемщик с положительной кредитной историей по уважительным причинам не может вернуть свой долг, у банка остается два варианта: заставлять должника вернуть долг насильно и тратить средства на судебные разбирательства и коллекторов, либо позволить реструктурировать долг. Во втором случае клиент получает ряд послаблений, и возможность выполнить свои долговые обязательства перед финансовой организацией.

Когда нужна реструктуризация

Обращаясь в банк или микрофинансовую организацию (часто они выдают традиционные или онлайн-займы которые необходимо вернуть в сжатые сроки), клиент рассчитывает свои финансовые возможности и предполагает, в какой срок сможет вернуть долг. Однако в ряде случаев финансовая нагрузка становится непосильной:

  • форс-мажорные обстоятельства (природные, техногенные катастрофы и т. п.);
  • внезапное снижение уровня доходов (сокращение, понижение в должности и т. д.);
  • резкое изменение курса валют (при наличии долга в иностранной валюте);
  • потеря трудоспособности (заболевание, травма, инвалидность);
  • изменившиеся семейные обстоятельства (развод, декретный отпуск);
  • официальное банкротство заемщика.

Если клиент не вносит платежи по кредиту в течение нескольких месяцев (критичным сроком часто считается 6 месяцев), его заносят в "черный список" и передают договор коллекторам. Вариантом более приемлемым и для банка, и для должника является реструктуризация долга. В случае согласования условия выплаты долга изменяются. В результате на должника снижается кредитная нагрузка, а банк получает возможность вернуть задолженность, пусть и на других условиях.

Реструктуризацию согласовывают строго индивидуально для каждого случая. Сроки кредитования, процентная ставка и график выплат корректируют исходя из кредитной истории клиента, его настоящих финансовых возможностей и желания вернуть долг.

Кто инициирует реструктуризацию

Попросить о пересчете долга и изменении условий его выплаты может сам клиента. Для этого потребуется обратиться в финансовую организацию с соответствующим заявлением. В нем необходимо указать объективные причины, приведшие к просрочке, оценить настоящие финансовые возможности.

Предложить перерасчет может и сам банк. В таком случае его специалисты заранее рассчитывают новые условия и предлагают клиенту уже готовый план реструктуризации.

Виды реструктуризации

Снизить финансовую нагрузку на проблемных должников кредитор может несколькими способами:

  • Продление срока договора. За счет увеличения срока, ежемесячные платежи становятся меньше. Чаще всего при этом общая сумма кредита увеличивается.
  • Кредитные каникулы. Должнику разрешают на определенный срок отказаться от выплат или выплачиваться только проценты.
  • Смена валюты кредита. Выгодна только для клиентов, которые выплачивают долг в иностранной валюте, в случае резкого падения курса отечественной валюты.
  • Рефинансирование. Клинту предлагают взять еще один займ в том же банке на более лояльных условиях для покрытия первого долга.
  • Списание долга или его части. Используется только для безнадежных задолженностей. Так банк получает возможность использовать средства, зарезервированные под конкретную задолженность.
  • Обмен имущества заемщика в счет погашения долга.
  • Снижение процентной ставки. Используется только для клиентов с хорошей кредитной историей.
  • Полное списание задолженности. Возможно только в случае официального признания клиента банкротом.

В рамках реструктуризации конкретного долга может использоваться один или сразу несколько способов.

Необходимые документы

К заявлению на реструктуризацию кредита обязательно прикладывают документ, подтверждающий ухудшение финансового положения:

  • медицинскую справку о заболевании, травме или выходе в декретный отпуск;
  • свидетельство о разводе, смерти родственника;
  • справку с места работы о смене должности или увольнении.

Подтвердить свой нынешний уровень доходов и гарантировать банку возвращение средств могут такие документы:

  • актуальная справка о доходах с места работы;
  • документ, подтверждающий факт получения социальной помощи или постановку учет в центре занятости;
  • свидетельство о праве собственности на жилье или автомобиль.

Точный перечень необходимых документов можно получить непосредственно в банке.

В первую очередь банк согласовывает реструктуризацию тем заемщикам, которые ранее не допускали просрочек и не подавали заявок на пересчет задолженности.

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