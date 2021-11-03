В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.

Что такое реструктуризация кредита и какие способы существуют

Если заемщик с положительной кредитной историей по уважительным причинам не может вернуть свой долг, у банка остается два варианта: заставлять должника вернуть долг насильно и тратить средства на судебные разбирательства и коллекторов, либо позволить реструктурировать долг. Во втором случае клиент получает ряд послаблений, и возможность выполнить свои долговые обязательства перед финансовой организацией.

Когда нужна реструктуризация

Обращаясь в банк или микрофинансовую организацию (часто они выдают традиционные или онлайн-займы которые необходимо вернуть в сжатые сроки), клиент рассчитывает свои финансовые возможности и предполагает, в какой срок сможет вернуть долг. Однако в ряде случаев финансовая нагрузка становится непосильной:

форс-мажорные обстоятельства (природные, техногенные катастрофы и т. п.);

внезапное снижение уровня доходов (сокращение, понижение в должности и т. д.);

резкое изменение курса валют (при наличии долга в иностранной валюте);

потеря трудоспособности (заболевание, травма, инвалидность);

изменившиеся семейные обстоятельства (развод, декретный отпуск);

официальное банкротство заемщика.

Если клиент не вносит платежи по кредиту в течение нескольких месяцев (критичным сроком часто считается 6 месяцев), его заносят в "черный список" и передают договор коллекторам. Вариантом более приемлемым и для банка, и для должника является реструктуризация долга. В случае согласования условия выплаты долга изменяются. В результате на должника снижается кредитная нагрузка, а банк получает возможность вернуть задолженность, пусть и на других условиях.

Реструктуризацию согласовывают строго индивидуально для каждого случая. Сроки кредитования, процентная ставка и график выплат корректируют исходя из кредитной истории клиента, его настоящих финансовых возможностей и желания вернуть долг.

Кто инициирует реструктуризацию

Попросить о пересчете долга и изменении условий его выплаты может сам клиента. Для этого потребуется обратиться в финансовую организацию с соответствующим заявлением. В нем необходимо указать объективные причины, приведшие к просрочке, оценить настоящие финансовые возможности.

Предложить перерасчет может и сам банк. В таком случае его специалисты заранее рассчитывают новые условия и предлагают клиенту уже готовый план реструктуризации.

Виды реструктуризации

Снизить финансовую нагрузку на проблемных должников кредитор может несколькими способами:

Продление срока договора. За счет увеличения срока, ежемесячные платежи становятся меньше. Чаще всего при этом общая сумма кредита увеличивается.

Кредитные каникулы. Должнику разрешают на определенный срок отказаться от выплат или выплачиваться только проценты.

Смена валюты кредита. Выгодна только для клиентов, которые выплачивают долг в иностранной валюте, в случае резкого падения курса отечественной валюты.

Рефинансирование. Клинту предлагают взять еще один займ в том же банке на более лояльных условиях для покрытия первого долга.

Списание долга или его части. Используется только для безнадежных задолженностей. Так банк получает возможность использовать средства, зарезервированные под конкретную задолженность.

Обмен имущества заемщика в счет погашения долга.

Снижение процентной ставки. Используется только для клиентов с хорошей кредитной историей.

Полное списание задолженности. Возможно только в случае официального признания клиента банкротом.

В рамках реструктуризации конкретного долга может использоваться один или сразу несколько способов.

Необходимые документы

К заявлению на реструктуризацию кредита обязательно прикладывают документ, подтверждающий ухудшение финансового положения:

медицинскую справку о заболевании, травме или выходе в декретный отпуск;

свидетельство о разводе, смерти родственника;

справку с места работы о смене должности или увольнении.

Подтвердить свой нынешний уровень доходов и гарантировать банку возвращение средств могут такие документы:

актуальная справка о доходах с места работы;

документ, подтверждающий факт получения социальной помощи или постановку учет в центре занятости;

свидетельство о праве собственности на жилье или автомобиль.

Точный перечень необходимых документов можно получить непосредственно в банке.

В первую очередь банк согласовывает реструктуризацию тем заемщикам, которые ранее не допускали просрочек и не подавали заявок на пересчет задолженности.