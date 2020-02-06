Страны, с которыми Республика Казахстан осуществляет обмен студентами в рамках международных договоров

1. Азербайджанская Республика

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 10 грантов (бакалавриат – 5, магистратура – 5).

Обучение ведется на английском языке.

2. Венгерская Республика

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством человеческих ресурсов Венгерской Республики о сотрудничестве в области образования и науки от 19 ноября 2013 года венгерская сторона предоставляет 250 грантов для граждан Казахстана (бакалавриат – 110, магистратура – 90, докторантура – 50), казахстаснкая сторона предоставляет 45 грантов для граждан Венгрии (бакалавриат – 20, магистратура – 20, докторантура – 5).

Обучение ведется на венгерском и английском языках. Предоставляются подготовительные языковые курсы (1 год).

Согласно условиям венгерской стороны на программу бакалавриат прием осуществляется исключительно с 18 лет, т.е. на момент начала обучения (до 31 августа) претенденту должно исполниться полных 18 лет.

3. Китайская Народная Республика

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 3 июня 2003 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 100 грантов.

Обучение в вузах КНР ведется на китайском и английском языках. Предоставляются подготовительные языковые курсы (1 год).

4. Кыргызская Республика

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 5 грантов (бакалавриат – 3, магистратура – 2).

5. Латвийская Республика

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования и науки Латвийской Республики о сотрудничестве в области образования, науки и молодежной политики от 3 июня 2013 года стороны на эквивалентной основе предоставляют 6 грантов (бакалавриат – 2, магистратура – 2, докторантура – 2).

Обучение в вузах Латвии ведется на латвийском языке.

6. Монголия

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии о сотрудничестве в области образования от 6 августа 2008 года казахстанская сторона предоставляет 25 грантов для граждан Монголии (бакалавриат – 15, магистратура – 5, докторантура – 5), монгольская сторона предоставляет 5 грантов для граждан Казахстан по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

7. Республика Беларусь

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования от 10 июня 2009 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 6 грантов (бакалавриат – 3, магистратура – 2, докторантура/аспирантура – 1).

8. Республика Польша

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша сотрудничестве в области образования от 15 сентября 2014 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 11 грантов (бакалавриат – 3, магистратура – 4, докторантура – 4).

Обучение в вузах Польши ведется на польском языке. Предоставляются подготовительные языковые курсы (1 год).

9. Республика Таджикистан

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области образования от 13 июня 2000 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 50 грантов (бакалавриат – 40, магистратура – 10).

10. Словацкая Республика

В рамках Меморандума между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Словацкой Республики о сотрудничестве в области образования от 3 ноября 2009 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 4 грантов (магистратура – 2, докторантура – 2).

Длительность обучения с трех до 10 месяцев..

11. Социалистическая Республика Вьетнам

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республикой Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 15 сентября 2009 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 3 грантов.

12. Украина

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования и науки Украины о сотрудничестве в области образования и науки от 14 сентября 2010 года стороны на эквивалентной основе предоставляют до 40 грантов (бакалавриат – 30, магистратура – 10).

Обучение в вузах Украины ведется на украинском языке.

13. Французская Республика

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики о реализации программы «Абай-Верн» для обучения граждан Казахстана в вузах Франции предоставляется 100 грантов (магистратура – 90, докторантура – 10).

Обучение ведется на французском и английском языках.