Самые высокооплачиваемые бойцы UFC

Самые высокооплачиваемые бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по сумме официальных гонораров за карьеру в организации.

Conor McGregor: $ 12,022,000 Alistair Overeem: $ 8,704,500 Khabib Nurmagomedov: $ 8,680,200 Anderson Silva: $ 8,112,000 Michael Bisping: $ 7,135,000 Georges St-Pierre: $ 7,037,000 Jon Jones: $ 6,485,000 Mark Hunt: $ 6,304,000 Donald Cerrone: $ 5,935,200 Daniel Cormier: $ 5,726,000

Отдельно хочется рассказать о чемпионе UFC в легкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове. За время выступлений в UFC он заработал внушительную сумму в размере 3 миллиардов тенге (3,488,241,013,90) по текущему курсу.

Также необходимо обратить внимание на то, что будучи весьма популярной личностью, Хабиб имеет большое количество спонсорских контрактов, и одно только соглашение с Gorilla Energy должно принести ему порядка $1 млн долларов за три года.

Ниже приведены официальные гонорары (без процента с PPV) Хабиба за каждый бой под эгидой UFC:

vs Камал Шалорус (UFC on FX: Guillard vs. Miller, 20 января 2012): $16 000

vs Глейсон Тибау (UFC 148. 7 июля 2012): $20 000

vs Тиагу Таварис (UFC on FX: Belfort vs. Bisping, 19 января 2013): $24 000

vs Абель Трухильо (UFC 160, 25 мая 2013): $28 000

vs Пэт Хили (UFC 165, 21 сентября 2013): $46 000

vs Рафаэль Дос Аньос (UFC on FOX: Werdum vs. Browne, 19 апреля 2014): $64 000

vs Даррелл Хорчер (UFC on Fox: Teixeira vs. Evans, 16 апреля 2016): $48 000

vs Майкл Джонсон (UFC 205, 12 ноября 2016): $57 000

vs Эдсон Барбоза (UFC 219, 30 декабря 2017 года): $160 000

vs Эл Яквинта (UFC 223. 7 апреля 2018 года): $530 000

vs Конор Макгрегор (UFC 229, 6 октября 2018): $2 000 000

vs Дастин Порье (UFC 242, 7 сентября 2019 года): $6 000 000

Денежные бонусы: $100 000