Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021

Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии составил рейтинг страховых компаний, ранжировав их по девяти показателям.

Рейтинг 19 компаний общего страхования и девяти компаний по страхованию жизни основан на девяти показателях, представляющих собой абсолютные и относительные показатели финансового состояния страховых компаний, а именно:

показатели эффективности: ROE (1) и комбинированный коэффициент убыточности (2);

абсолютные показатели, такие как активы (3), собственный капитал (4), чистые заработанные страховые премии (5), чистые страховые выплаты (6) и чистая прибыль (7);

показатели роста: рост чистых заработанных страховых премий по отношению к предыдущему году (8);

коэффициент покрытия страховых резервов (9).

Рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Страховые компании по общему страхованию

1. АО «СК «Евразия»

S&P Global Ratings:

BBB / Стабильный (16.06.2021)

A.M. Best:

B++ / Стабильный (20.08.2020)

Председатель правления: Борис Уманов

Большая доля портфеля: страхование имущества, ОГПО ВТС

СК «Евразия» – самая крупная на казахстанском рынке страховая компания с активами в 306 млрд тенге (20%-ная доля) по итогам 2020 года. За год активы выросли более чем на 22%. Занимает первое место по размеру собственного капитала – 192 млрд тенге. Является лидером по сумме чистых заработанных премий – 87,7 млрд тенге, что на 20,9% больше, чем в 2019 году. По чистой прибыли компания также показала лучший результат, заработав 39 млрд тенге против 29 млрд годом ранее.

16 июня 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Страховая компания «Евразия» на уровне ВВВ, сохранив прогноз «Стабильный».

СК «Евразия» принадлежит АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются семья Ибрагимовых (№8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), а также ее партнеры – Патох Шодиев и Александр Машкевич.

2. АО «СК «Казахмыс»

Fitch Ratings:

BB- / Стабильный (20.05.2021)

Председатель правления: Амина Касымова

Большая доля портфеля: страхование имущества, страхование от несчастных случаев, страхование грузов

По сравнению с предыдущим годом СК «Казахмыс» поднялась в рейтинге сразу на шесть ступеней. Этому в большей степени способствовало улучшение таких показателей, как комбинированный коэф­фициент убыточности – 58,1% (2-е место против 16-го) и рост чистых заработанных премий – 41,7% (3-е место против 15-го). Компания занимает пятое место в секторе по активам и собственному капиталу. По итогам 2020 года их размеры составили 43,4 млрд и 13,9 млрд тенге соответственно. Чистая прибыль выросла на 75%, с 1,5 млрд до 2,7 млрд тенге.

В мае текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Казахмыс» на уровне ВВ- и повысило прогноз с «Негативного» на «Стабильный».

3. АО «ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»

A.M. Best:

B++ / Позитивный (12.01.2021)

Председатель правления: Ерлан Камбетбаев

Большая доля портфеля: страхование имущества, ОГПО ВТС, страхование на случай болезни

Компания занимает третье место по активам на рынке общего страхования. Активы составили 115 млрд тенге, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году (149 млрд). За год СК «Халык» заработала 8,4 млрд тенге чистой прибыли (2-е место), что на 24,7% больше, чем 6,7 млрд тенге годом ранее. Коэффициент рентабельности собственного капитала составил 15% (10-е место), что больше предыдущего года (13,5%). Однако на фоне более быстрого роста показателя у других компаний позиция в данной категории снизилась.

В январе текущего года международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B++ с «Позитивным» прогнозом.

АО «Страховая компания «Халык» входит в структуру финансовой группы Народного Банка Казахстана, принадлежащей Тимуру и Динаре Кулибаевым (оба – №5 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

4. АО «СК «НОМАД Иншуранс»

S&P Global Ratings:

BB- / Стабильный (01.12.2020)

Председатель правления: Даурен Иманжанов

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование имущества

АО «СК «НОМАД Иншуранс» – шестая по размеру среди компаний общего страхования, с активами 32,8 млрд тенге, что на 14% больше, чем 28,7 млрд годом ранее. По итогам 2020 года она осталась самой эффективной по показателю ROE (рентабельность собственного капитала) – 40%. Занимает четвертое место по чистой прибыли, заработав 4,2 млрд тенге.

В декабре 2020 года S&P Global Ratings подтвердило «НОМАД Иншуранс» рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «ВВ-», прогноз «Стабильный».

Единственным владельцем СК «НОМАД Иншуранс» является Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

5. АО «СК «Виктория»

A.M. Best:

B+ / Стабильный (10.07.2020)

Председатель правления: Раушан Ержанова

Большая доля портфеля: ДГПО, страхование имущества, ОГПО ВТС

Компания – четвертая по размеру активов в секторе общего страхования – 97,3 млрд тенге, что на 1,4% больше предыдущего года. Третья по размеру собственного капитала – 89,5 млрд тенге. Кроме того, она занимает третью строчку по чистой прибыли, которая по итогам 2020 года составила 8,3 млрд против 6,98 млрд годом ранее.

В июле текущего года агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+ и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb-, прогноз «Стабильный».

В этом году 100% голосующих акций АО «СК «Виктория» перешло от Рашита Сарсенова к его сыну Эльдару Сарсенову (семья Сарсеновых – №10 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

6. АО «Страховая компания «Jusan Garant»

S&P Global Ratings:

В+ / Стабильный (03.08.2020)

Председатель правления: Абай Егембердиев

Большая доля портфеля: страхование имущества, ОГПО ВТС

Компания значительно улучшила свою позицию в рейтинге – с 11-го места в прошлом году. Она увеличила активы на 33%, с 17 млрд до 22,7 млрд тенге, став восьмой по размерам в секторе общего страхования (была 9-й). Чистая прибыль составила 1,35 млрд тенге (11-е место), что на 19,5% больше, чем годом ранее.

В августе 2020 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости Jusan Garant на уровне В+, прогноз «Стабильный», а также рейтинг по национальной шкале на уровне kz BBB+.

Единственный акционер СК Jusan Garant – АО «First Heartland Jusan Bank», которое принадлежит АО «First Heartland Securities».

7. АО «СК «Коммеск-Өмiр»

A.M. Best:

B- / Стабильный (11.03.2021)

Председатель правления: Олег Ханин

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, автокаско

По итогам 2020 года компания осталась на седьмом месте по размеру активов – 25,8 млрд тенге, что на 22% больше, чем 21 млрд тенге годом ранее. По собственному капиталу она занимает шестую строчку – 11,4 млрд тенге против 9,35 млрд в предыдущем году. Заработала 1,95 млрд тенге против убытка в 556 млн тенге соответственно.

В апреле 2020 года «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life», учрежденная АО, получила лицензию. Суммa инвестиций в «дочку» составила 3,8 млрд тенге.

В марте текущего года A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг СК «Коммеск-Өмiр» на уровне B- и bb- соответственно с прогнозом «Стабильный».

86,3% акций компании через ТОО «Сентрас Капитал» и АО «Сентрас Секьюритиз» принадлежит бизнесмену Ельдару Абдразакову.

8. АО «Страховая компания «Basel»

Председатель правления: Талгат Усенов

Большая доля портфеля: автокаско

По сравнению с прошлым годом компания спустилась в рейтинге с пятого на восьмое место. Ее активы за год сократились на 30,8%, с 14,7 млрд до 10,2 млрд тенге (14-е место).

В то же время по итогам 2020 года компания стала второй по эффективности использования собственного капитала (ROE) в секторе общего страхования (после «НОМАД Иншуранс») – 34,7%. За год она заработала 3,2 млрд тенге, показав здесь шестой результат.

С 2001 до 2021 года СК являлась дочерней компанией АО «Kaspi Bank», конечными бенефициарами которого являются Вячеслав Ким (№2 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) и Михаил Ломтадзе (№3 рейтинга), под названием АО «Kaspi Страхование». В ноябре 2020-го компания сообщила, что финрегулятор выдал разрешение на ее приобретение казахстанскому инвестору Данияру Жанбекову. Сделка была закрыта в январе текущего года.

9. АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

Председатель правления: Руслан Искаков

Большая доля портфеля: страхование займов

KazakhExport – это государственное экспортное страховое агентство, основной деятельностью которого являются поддержка экспорта и реализация страхового инструментария защиты экспортных операций. С 2019 года работает ее представительство в Китае, которое помогает казахстанским экспортерам ориентироваться на местном рынке.

По итогам 2020 года компания стала второй по размеру активов в секторе – 122,9 млрд тенге, что на 39% больше, чем 88,2 млрд тенге в 2019-м. Занимает второе место по размеру собственного капитала – 109,4 млрд тенге. За год она заработала 3,9 млрд тенге (5-е место), что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.

Единственный акционер – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

10. АО «Нефтяная страховая компания»

S&P Global Ratings:

B+ / Стабильный (23.06.2021) Председатель правления: Аскар Рустанов Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование имущества, страхование на случай болезни

В июне 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне В+ с прогнозом «Стабильный».

Компания является девятой на рынке по размеру активов – 19,35 млрд тенге. За год она заработала 1,48 млрд тенге, что аж в 7,8 раза больше, чем в 2019-м (189 млн).

Основным акционером НСК является Тлек Альжанов – 75,9%.

11. АО «СК «Amanat»

Fitch Ratings:

B+ / Стабильный (16.11.2020)

Председатель правления: Ернар Нургалиев

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование имущества, автокаско

По итогам 2020 года компания стала четвертой по эффективности с коэффициентом ROE в 23%. За год она заработала 1,1 млрд тенге, что в 3,5 раза больше 312 млн тенге в предыдущем году.

В ноябре прошлого года S&P Global Ratings улучшило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании с уровня B до В+, с прогнозом «Стабильный».

C января 2020 года единственным акционером СК Amanat является АО «Инвестиционный дом «Fincraft», принадлежащее Кенесу Ракишеву (№9 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

12. АО «СК «Cентрас Иншуранс»

Председатель правления: Бейбит Турысбеков

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, обязательное страхование профессиональной ответственности, добровольное страхование ГПО

По итогам 2020 года компания заняла третье место по эффективности использования собственного капитала (ROE) – 27% (в 2019 году показатель равнялся 10%). Активы составили 15,4 млрд тенге, практически на том же уровне, что и годом ранее. Собственный капитал составил 6,6 млрд тенге, что на 40% больше. Чистая прибыль выросла в 3,4 раза, с 447 млн до 1,5 млрд тенге (9-е место).

СК «Сентрас Иншуранс» входит в группу Centras, принадлежащую Ельдару Абдразакову.

13. АО «СК «Лондон-Алматы»

S&P Global Ratings:

BB- / Стабильный (28.01.2020)

A.M. Best:

C++ / Позитивный (05.03.2020)

Председатель правления: Джанна Ахметжанова

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование на случай болезни, страхование имущества, страхование от финансовых убытков

По итогам 2020 года СК «Лондон-Алматы» осталась 12-й по размеру в секторе общего страхования с активами 13,7 млрд тенге, что на 8,8% больше, чем 12,6 млрд тенге годом ранее. В то же время у компании сильно упал показатель ROE – c 12,1 до 5%. Чистая прибыль сократилась на 61,7% и составила 360 млн тенге против 939 млн тенге соответственно.

В январе прошлого года S&P Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента СК «Лондон-Алматы» на уровне ВВ- со «Стабильным» прогнозом.

Компания принадлежит ТОО «Dostyk Leasing».

14. АО «СК «Freedom Finance Insurance»

S&P Global Ratings:

B / Стабильный (26.03.2021)

Председатель правления: Даулет Акижанов

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование профессиональной ответственности

По итогам минувшего года компания стала 10-й по размеру активов – 17,96 млрд тенге. Это в 3 раза больше, чем годом ранее (5,9 млрд). Она заработала 263 млн тенге против убытка в 677 млн тенге соответственно.

В марте 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне В, со «Стабильным» прогнозом.

АО «СК «Freedom Finance Insurance» принадлежит Тимуру Турлову (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

15. АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)»

S&P Global Ratings:

BB / Стабильный (26.10.2020)

Председатель правления: Лязат Буранбаева

Большая доля портфеля: страхование на случай болезни

Активы компании за 2020 год выросли на 49,6% и составили 5,3 млрд тенге против 3,56 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль выросла в 3,9 раз, с 195 млн до 410 млн тенге. 81% портфеля занимает страхование на случай болезни.

С 2017 года АО «Страховая компания «Sinoasia B&R» принадлежит китайской инвестиционной группе Sinoasia Alliance Investment Group Limited (Гонконг).

16. АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»

Председатель правления: Бакыт Когулов

Большая доля портфеля: страхование на случай болезни

За минувший год активы СК «ИНТЕРТИЧ» выросли на 15% – до 10,2 млрд тенге (13-е место) с 8,9 млрд годом ранее. Объем собранных премий, в большей степени по страхованию на случай болезни, составил 7,7 млрд тенге, что на 12% меньше 8,8 млрд соответственно. Чистая прибыль достигла 398 млн тенге (14-е место), что на 26,5% больше предыдущего результата (315 млн тенге).

Крупным акционером АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» является Сауле Джундубаева.

17. АО «СК «АСКО»

Председатель правления: Наталья Юркина

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС

Компания является на этом рынке 17-й по размеру активов, которые по итогам 2020 года составили 6,8 млрд тенге, увеличившись на 2%. Коэффициент рентабельности капитала составил 10% (12-е место), в то время как в предыдущем году был в пределах 8,2%. Чистая прибыль увеличилась на 12,4%, до 340 млн тенге с 303 млн.

18. АО «СК «ТрансОйл»

Председатель правления: Мырзагали Исмагулов

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС

Активы компании по итогам минувшего года составили 3,97 млрд тенге, что на 26% больше по сравнению с 2019-м (2,89 млрд тенге). Она заработала 189 млн тенге против убытка в размере 160 млн годом ранее.

СК «ТрансОйл» создана в ноябре 1991 года. Крупным акционером, владеющим 98% компании, является Мадина Сафина.

19. АО «Зерновая страховая компания»

Председатель правления: Даурен Абен

Большая доля портфеля: ОГПО ВТС

С 15 марта текущего года «Зерновая страховая компания» была лишена лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «Общее страхование». В марте 2020 года финрегулятор приостанавливал лицензию компании на несколько месяцев в связи с нарушением нормативов. Однако та не устранила нарушения в установленные сроки. Тогда же S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Зерновая страховая компания» до дефолтного уровня D с предыдущего B.

По итогам 2020 года, по данным Нацбанка, активы компании составили 384 млн тенге против 1,3 млрд годом ранее. Чистый убыток составил 1,16 млрд тенге.

Страховые компании по страхованию жизни

1. АО «КСЖ «Nomad Life»

S&P Global Ratings:

BB +/ Стабильный (19.10.2020)

Председатель правления: Кайрат Чегебаев

Большая доля портфеля: пенсионный аннуитет, страхование жизни

По итогам 2020 года КСЖ Nomad Life стала самой крупной среди компаний в секторе страхования жизни, обогнав КСЖ «Халык-Life». Ее активы составили 208,7 млрд тенге, что на 54,3% больше, чем годом ранее. По собственному капиталу, который за год вырос на 41%, она заняла второе место – 24,9 млрд тенге. Компания сохранила лидерство по чистой прибыли – 13,1млрд тенге, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, она осталась первой по эффективности использования капитала (ROE) – 62%.

Конечный бенефициар АО «КСЖ «Nomad Life» – Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

2. АО «КСЖ «Freedom Finance Life»

S&P Global Ratings:

В / Позитивный (26.03.2021)

Председатель правления: Азамат Ердесов

Большая доля портфеля: ОСНС, пенсионный аннуитет, страхование жизни

Компания стала третьей в секторе по активам, которые за минувший год выросли в 2,6 раза и составили 47,4 млрд тенге против 18,1 млрд годом ранее. Она поднялась с седьмого места на второе по эффективности собственного капитала (ROE), которая составила 38% против 12,3% в 2019-м. Чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза, с 468 млн до 2,2 млрд тенге.

В марте 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги компании на уровне B и пересмотрело прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».

Единственный акционер – Тимур Турлов.

3. AO «КСЖ «Евразия»

S&P Global Ratings:

ВBB- / «Стабильный» (21.06.2021)

Председатель правления: Гульмира Убегалиева

Большая доля портфеля: ОСНС, страхование жизни

По итогам 2020 года активы компании составили 31,5 млрд тенге (6-е место), увеличившись в 2,7 раза по сравнению с результатом предыдущего года. Собственный капитал вырос на 75%, с 6,1 млрд до 10,7 млрд тенге (3-е место). За год КСЖ «Евразия» заработала 1,6 млрд тенге чистой прибыли против 705 млн в 2019-м.

В июне текущего года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» на уровне ВВВ-, сохранив «Стабильный» прогноз.

AO «КСЖ «Евразия» является дочерней организацией АО «СК «Евразия».

4. АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»

A.M. Best:

B+ / Позитивный (18.02.2021)

Председатель правления: Жанар Жубаниязова

Большая доля портфеля: страхование жизни, аннуитетное страхование

«Халык-Life» является второй по величине казахстанской КСЖ с активами 197,3 млрд тенге, что на 12% больше, чем 176,2 млрд годом ранее. За 2020 год она заработала 12,7 млрд тенге (2-е место) против 8,44 млрд за 2019-й.

В феврале 2021 года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+, сохранив «Позитивный» прогноз.

5. АО «КСЖ «KM Life»

Председатель правления: Назым Бекболатова

Большая доля портфеля: ОСНС

КСЖ KM Life получила лицензию на право осуществления страховой деятельности в ноябре 2019 года. По итогам 2020 года ее активы составили 18,2 млрд тенге, показав годовой рост на 87,5%.

Собственный капитал вырос на 14,6% и составил 5,98 млрд тенге. За год компания заработала 700 млн тенге против убытка в размере 122 млн тенге в 2019-м.

Крупным участником АО «КСЖ «KM Life» является Лариса Каргаполова.

6. АО «КСЖ «Standard Life»

Fitch Ratings:

В / Стабильный (13.01.2021)

Председатель правления: Ержан Конурбаев

Большая доля портфеля: аннуитетное страхование, ОСНС

Компания – четвертая по размеру в секторе с активами 41,2 млрд тенге, что на 18,8% больше, чем 34,7 млрд по итогам 2019 года. Чистая прибыль составила 1,84 млрд против 1,4 млрд соответственно.

В январе 2021 года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» на уровне В, прогноз «Стабильный».

Крупным участником компании является Максат Альжанов – 20,17%.

7. АО «КСЖ «Европейская страховая компания»

Председатель правления: Дмитрий Надиров

Большая доля портфеля: страхование жизни

По итогам 2020 года компания заняла восьмое место по объему активов – 16,7 млрд тенге и четвертое по собственному капиталу – 8,6 млрд. Чистая прибыль за год снизилась на 38%, до 1,5 млрд тенге с 2,4 млрд за 2019-й.

Единственный акционер – гражданин Чешской Республики Рихард Бенишек.

8. АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»

Председатель правления: Галым Амерходжаев

Большая доля портфеля: ОСНС, пенсионный аннуитет

По итогам минувшего года активы компании составили 38,8 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем 37,3 млрд в 2019-м. За год она собрала премий на 2,6 млрд, или на 52% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 1,1 млрд тенге против 818 млн соответственно.

Единственным акционером компании является правительство РК.

Фото: rte.ie