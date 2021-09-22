Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021

Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии составил рейтинг страховых компаний, ранжировав их по девяти показателям.
Рейтинг 19 компаний общего страхования и девяти компаний по страхованию жизни основан на девяти показателях, представляющих собой абсолютные и относительные показатели финансового состояния страховых компаний, а именно:
Рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2020 года.
S&P Global Ratings:
BBB / Стабильный (16.06.2021)
A.M. Best:
B++ / Стабильный (20.08.2020)
Председатель правления: Борис Уманов
Большая доля портфеля: страхование имущества, ОГПО ВТС
СК «Евразия» – самая крупная на казахстанском рынке страховая компания с активами в 306 млрд тенге (20%-ная доля) по итогам 2020 года. За год активы выросли более чем на 22%. Занимает первое место по размеру собственного капитала – 192 млрд тенге. Является лидером по сумме чистых заработанных премий – 87,7 млрд тенге, что на 20,9% больше, чем в 2019 году. По чистой прибыли компания также показала лучший результат, заработав 39 млрд тенге против 29 млрд годом ранее.
16 июня 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Страховая компания «Евразия» на уровне ВВВ, сохранив прогноз «Стабильный».
СК «Евразия» принадлежит АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются семья Ибрагимовых (№8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), а также ее партнеры – Патох Шодиев и Александр Машкевич.
Fitch Ratings:
BB- / Стабильный (20.05.2021)
Председатель правления: Амина Касымова
Большая доля портфеля: страхование имущества, страхование от несчастных случаев, страхование грузов
По сравнению с предыдущим годом СК «Казахмыс» поднялась в рейтинге сразу на шесть ступеней. Этому в большей степени способствовало улучшение таких показателей, как комбинированный коэффициент убыточности – 58,1% (2-е место против 16-го) и рост чистых заработанных премий – 41,7% (3-е место против 15-го). Компания занимает пятое место в секторе по активам и собственному капиталу. По итогам 2020 года их размеры составили 43,4 млрд и 13,9 млрд тенге соответственно. Чистая прибыль выросла на 75%, с 1,5 млрд до 2,7 млрд тенге.
В мае текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Казахмыс» на уровне ВВ- и повысило прогноз с «Негативного» на «Стабильный».
A.M. Best:
B++ / Позитивный (12.01.2021)
Председатель правления: Ерлан Камбетбаев
Большая доля портфеля: страхование имущества, ОГПО ВТС, страхование на случай болезни
Компания занимает третье место по активам на рынке общего страхования. Активы составили 115 млрд тенге, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году (149 млрд). За год СК «Халык» заработала 8,4 млрд тенге чистой прибыли (2-е место), что на 24,7% больше, чем 6,7 млрд тенге годом ранее. Коэффициент рентабельности собственного капитала составил 15% (10-е место), что больше предыдущего года (13,5%). Однако на фоне более быстрого роста показателя у других компаний позиция в данной категории снизилась.
В январе текущего года международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B++ с «Позитивным» прогнозом.
АО «Страховая компания «Халык» входит в структуру финансовой группы Народного Банка Казахстана, принадлежащей Тимуру и Динаре Кулибаевым (оба – №5 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
S&P Global Ratings:
BB- / Стабильный (01.12.2020)
Председатель правления: Даурен Иманжанов
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование имущества
АО «СК «НОМАД Иншуранс» – шестая по размеру среди компаний общего страхования, с активами 32,8 млрд тенге, что на 14% больше, чем 28,7 млрд годом ранее. По итогам 2020 года она осталась самой эффективной по показателю ROE (рентабельность собственного капитала) – 40%. Занимает четвертое место по чистой прибыли, заработав 4,2 млрд тенге.
В декабре 2020 года S&P Global Ratings подтвердило «НОМАД Иншуранс» рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «ВВ-», прогноз «Стабильный».
Единственным владельцем СК «НОМАД Иншуранс» является Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
A.M. Best:
B+ / Стабильный (10.07.2020)
Председатель правления: Раушан Ержанова
Большая доля портфеля: ДГПО, страхование имущества, ОГПО ВТС
Компания – четвертая по размеру активов в секторе общего страхования – 97,3 млрд тенге, что на 1,4% больше предыдущего года. Третья по размеру собственного капитала – 89,5 млрд тенге. Кроме того, она занимает третью строчку по чистой прибыли, которая по итогам 2020 года составила 8,3 млрд против 6,98 млрд годом ранее.
В июле текущего года агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+ и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb-, прогноз «Стабильный».
В этом году 100% голосующих акций АО «СК «Виктория» перешло от Рашита Сарсенова к его сыну Эльдару Сарсенову (семья Сарсеновых – №10 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
S&P Global Ratings:
В+ / Стабильный (03.08.2020)
Председатель правления: Абай Егембердиев
Большая доля портфеля: страхование имущества, ОГПО ВТС
Компания значительно улучшила свою позицию в рейтинге – с 11-го места в прошлом году. Она увеличила активы на 33%, с 17 млрд до 22,7 млрд тенге, став восьмой по размерам в секторе общего страхования (была 9-й). Чистая прибыль составила 1,35 млрд тенге (11-е место), что на 19,5% больше, чем годом ранее.
В августе 2020 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости Jusan Garant на уровне В+, прогноз «Стабильный», а также рейтинг по национальной шкале на уровне kz BBB+.
Единственный акционер СК Jusan Garant – АО «First Heartland Jusan Bank», которое принадлежит АО «First Heartland Securities».
A.M. Best:
B- / Стабильный (11.03.2021)
Председатель правления: Олег Ханин
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, автокаско
По итогам 2020 года компания осталась на седьмом месте по размеру активов – 25,8 млрд тенге, что на 22% больше, чем 21 млрд тенге годом ранее. По собственному капиталу она занимает шестую строчку – 11,4 млрд тенге против 9,35 млрд в предыдущем году. Заработала 1,95 млрд тенге против убытка в 556 млн тенге соответственно.
В апреле 2020 года «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life», учрежденная АО, получила лицензию. Суммa инвестиций в «дочку» составила 3,8 млрд тенге.
В марте текущего года A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг СК «Коммеск-Өмiр» на уровне B- и bb- соответственно с прогнозом «Стабильный».
86,3% акций компании через ТОО «Сентрас Капитал» и АО «Сентрас Секьюритиз» принадлежит бизнесмену Ельдару Абдразакову.
Председатель правления: Талгат Усенов
Большая доля портфеля: автокаско
По сравнению с прошлым годом компания спустилась в рейтинге с пятого на восьмое место. Ее активы за год сократились на 30,8%, с 14,7 млрд до 10,2 млрд тенге (14-е место).
В то же время по итогам 2020 года компания стала второй по эффективности использования собственного капитала (ROE) в секторе общего страхования (после «НОМАД Иншуранс») – 34,7%. За год она заработала 3,2 млрд тенге, показав здесь шестой результат.
С 2001 до 2021 года СК являлась дочерней компанией АО «Kaspi Bank», конечными бенефициарами которого являются Вячеслав Ким (№2 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) и Михаил Ломтадзе (№3 рейтинга), под названием АО «Kaspi Страхование». В ноябре 2020-го компания сообщила, что финрегулятор выдал разрешение на ее приобретение казахстанскому инвестору Данияру Жанбекову. Сделка была закрыта в январе текущего года.
Председатель правления: Руслан Искаков
Большая доля портфеля: страхование займов
KazakhExport – это государственное экспортное страховое агентство, основной деятельностью которого являются поддержка экспорта и реализация страхового инструментария защиты экспортных операций. С 2019 года работает ее представительство в Китае, которое помогает казахстанским экспортерам ориентироваться на местном рынке.
По итогам 2020 года компания стала второй по размеру активов в секторе – 122,9 млрд тенге, что на 39% больше, чем 88,2 млрд тенге в 2019-м. Занимает второе место по размеру собственного капитала – 109,4 млрд тенге. За год она заработала 3,9 млрд тенге (5-е место), что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.
Единственный акционер – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
S&P Global Ratings:
B+ / Стабильный (23.06.2021) Председатель правления: Аскар Рустанов Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование имущества, страхование на случай болезни
В июне 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне В+ с прогнозом «Стабильный».
Компания является девятой на рынке по размеру активов – 19,35 млрд тенге. За год она заработала 1,48 млрд тенге, что аж в 7,8 раза больше, чем в 2019-м (189 млн).
Основным акционером НСК является Тлек Альжанов – 75,9%.
Fitch Ratings:
B+ / Стабильный (16.11.2020)
Председатель правления: Ернар Нургалиев
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование имущества, автокаско
По итогам 2020 года компания стала четвертой по эффективности с коэффициентом ROE в 23%. За год она заработала 1,1 млрд тенге, что в 3,5 раза больше 312 млн тенге в предыдущем году.
В ноябре прошлого года S&P Global Ratings улучшило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании с уровня B до В+, с прогнозом «Стабильный».
C января 2020 года единственным акционером СК Amanat является АО «Инвестиционный дом «Fincraft», принадлежащее Кенесу Ракишеву (№9 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
Председатель правления: Бейбит Турысбеков
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, обязательное страхование профессиональной ответственности, добровольное страхование ГПО
По итогам 2020 года компания заняла третье место по эффективности использования собственного капитала (ROE) – 27% (в 2019 году показатель равнялся 10%). Активы составили 15,4 млрд тенге, практически на том же уровне, что и годом ранее. Собственный капитал составил 6,6 млрд тенге, что на 40% больше. Чистая прибыль выросла в 3,4 раза, с 447 млн до 1,5 млрд тенге (9-е место).
СК «Сентрас Иншуранс» входит в группу Centras, принадлежащую Ельдару Абдразакову.
S&P Global Ratings:
BB- / Стабильный (28.01.2020)
A.M. Best:
C++ / Позитивный (05.03.2020)
Председатель правления: Джанна Ахметжанова
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование на случай болезни, страхование имущества, страхование от финансовых убытков
По итогам 2020 года СК «Лондон-Алматы» осталась 12-й по размеру в секторе общего страхования с активами 13,7 млрд тенге, что на 8,8% больше, чем 12,6 млрд тенге годом ранее. В то же время у компании сильно упал показатель ROE – c 12,1 до 5%. Чистая прибыль сократилась на 61,7% и составила 360 млн тенге против 939 млн тенге соответственно.
В январе прошлого года S&P Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента СК «Лондон-Алматы» на уровне ВВ- со «Стабильным» прогнозом.
Компания принадлежит ТОО «Dostyk Leasing».
S&P Global Ratings:
B / Стабильный (26.03.2021)
Председатель правления: Даулет Акижанов
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование профессиональной ответственности
По итогам минувшего года компания стала 10-й по размеру активов – 17,96 млрд тенге. Это в 3 раза больше, чем годом ранее (5,9 млрд). Она заработала 263 млн тенге против убытка в 677 млн тенге соответственно.
В марте 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне В, со «Стабильным» прогнозом.
АО «СК «Freedom Finance Insurance» принадлежит Тимуру Турлову (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
S&P Global Ratings:
BB / Стабильный (26.10.2020)
Председатель правления: Лязат Буранбаева
Большая доля портфеля: страхование на случай болезни
Активы компании за 2020 год выросли на 49,6% и составили 5,3 млрд тенге против 3,56 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль выросла в 3,9 раз, с 195 млн до 410 млн тенге. 81% портфеля занимает страхование на случай болезни.
С 2017 года АО «Страховая компания «Sinoasia B&R» принадлежит китайской инвестиционной группе Sinoasia Alliance Investment Group Limited (Гонконг).
Председатель правления: Бакыт Когулов
Большая доля портфеля: страхование на случай болезни
За минувший год активы СК «ИНТЕРТИЧ» выросли на 15% – до 10,2 млрд тенге (13-е место) с 8,9 млрд годом ранее. Объем собранных премий, в большей степени по страхованию на случай болезни, составил 7,7 млрд тенге, что на 12% меньше 8,8 млрд соответственно. Чистая прибыль достигла 398 млн тенге (14-е место), что на 26,5% больше предыдущего результата (315 млн тенге).
Крупным акционером АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» является Сауле Джундубаева.
Председатель правления: Наталья Юркина
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС
Компания является на этом рынке 17-й по размеру активов, которые по итогам 2020 года составили 6,8 млрд тенге, увеличившись на 2%. Коэффициент рентабельности капитала составил 10% (12-е место), в то время как в предыдущем году был в пределах 8,2%. Чистая прибыль увеличилась на 12,4%, до 340 млн тенге с 303 млн.
Председатель правления: Мырзагали Исмагулов
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС
Активы компании по итогам минувшего года составили 3,97 млрд тенге, что на 26% больше по сравнению с 2019-м (2,89 млрд тенге). Она заработала 189 млн тенге против убытка в размере 160 млн годом ранее.
СК «ТрансОйл» создана в ноябре 1991 года. Крупным акционером, владеющим 98% компании, является Мадина Сафина.
Председатель правления: Даурен Абен
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС
С 15 марта текущего года «Зерновая страховая компания» была лишена лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «Общее страхование». В марте 2020 года финрегулятор приостанавливал лицензию компании на несколько месяцев в связи с нарушением нормативов. Однако та не устранила нарушения в установленные сроки. Тогда же S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Зерновая страховая компания» до дефолтного уровня D с предыдущего B.
По итогам 2020 года, по данным Нацбанка, активы компании составили 384 млн тенге против 1,3 млрд годом ранее. Чистый убыток составил 1,16 млрд тенге.
S&P Global Ratings:
BB +/ Стабильный (19.10.2020)
Председатель правления: Кайрат Чегебаев
Большая доля портфеля: пенсионный аннуитет, страхование жизни
По итогам 2020 года КСЖ Nomad Life стала самой крупной среди компаний в секторе страхования жизни, обогнав КСЖ «Халык-Life». Ее активы составили 208,7 млрд тенге, что на 54,3% больше, чем годом ранее. По собственному капиталу, который за год вырос на 41%, она заняла второе место – 24,9 млрд тенге. Компания сохранила лидерство по чистой прибыли – 13,1млрд тенге, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, она осталась первой по эффективности использования капитала (ROE) – 62%.
Конечный бенефициар АО «КСЖ «Nomad Life» – Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
S&P Global Ratings:
В / Позитивный (26.03.2021)
Председатель правления: Азамат Ердесов
Большая доля портфеля: ОСНС, пенсионный аннуитет, страхование жизни
Компания стала третьей в секторе по активам, которые за минувший год выросли в 2,6 раза и составили 47,4 млрд тенге против 18,1 млрд годом ранее. Она поднялась с седьмого места на второе по эффективности собственного капитала (ROE), которая составила 38% против 12,3% в 2019-м. Чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза, с 468 млн до 2,2 млрд тенге.
В марте 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги компании на уровне B и пересмотрело прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».
Единственный акционер – Тимур Турлов.
S&P Global Ratings:
ВBB- / «Стабильный» (21.06.2021)
Председатель правления: Гульмира Убегалиева
Большая доля портфеля: ОСНС, страхование жизни
По итогам 2020 года активы компании составили 31,5 млрд тенге (6-е место), увеличившись в 2,7 раза по сравнению с результатом предыдущего года. Собственный капитал вырос на 75%, с 6,1 млрд до 10,7 млрд тенге (3-е место). За год КСЖ «Евразия» заработала 1,6 млрд тенге чистой прибыли против 705 млн в 2019-м.
В июне текущего года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» на уровне ВВВ-, сохранив «Стабильный» прогноз.
AO «КСЖ «Евразия» является дочерней организацией АО «СК «Евразия».
A.M. Best:
B+ / Позитивный (18.02.2021)
Председатель правления: Жанар Жубаниязова
Большая доля портфеля: страхование жизни, аннуитетное страхование
«Халык-Life» является второй по величине казахстанской КСЖ с активами 197,3 млрд тенге, что на 12% больше, чем 176,2 млрд годом ранее. За 2020 год она заработала 12,7 млрд тенге (2-е место) против 8,44 млрд за 2019-й.
В феврале 2021 года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+, сохранив «Позитивный» прогноз.
Председатель правления: Назым Бекболатова
Большая доля портфеля: ОСНС
КСЖ KM Life получила лицензию на право осуществления страховой деятельности в ноябре 2019 года. По итогам 2020 года ее активы составили 18,2 млрд тенге, показав годовой рост на 87,5%.
Собственный капитал вырос на 14,6% и составил 5,98 млрд тенге. За год компания заработала 700 млн тенге против убытка в размере 122 млн тенге в 2019-м.
Крупным участником АО «КСЖ «KM Life» является Лариса Каргаполова.
Fitch Ratings:
В / Стабильный (13.01.2021)
Председатель правления: Ержан Конурбаев
Большая доля портфеля: аннуитетное страхование, ОСНС
Компания – четвертая по размеру в секторе с активами 41,2 млрд тенге, что на 18,8% больше, чем 34,7 млрд по итогам 2019 года. Чистая прибыль составила 1,84 млрд против 1,4 млрд соответственно.
В январе 2021 года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» на уровне В, прогноз «Стабильный».
Крупным участником компании является Максат Альжанов – 20,17%.
Председатель правления: Дмитрий Надиров
Большая доля портфеля: страхование жизни
По итогам 2020 года компания заняла восьмое место по объему активов – 16,7 млрд тенге и четвертое по собственному капиталу – 8,6 млрд. Чистая прибыль за год снизилась на 38%, до 1,5 млрд тенге с 2,4 млрд за 2019-й.
Единственный акционер – гражданин Чешской Республики Рихард Бенишек.
Председатель правления: Галым Амерходжаев
Большая доля портфеля: ОСНС, пенсионный аннуитет
По итогам минувшего года активы компании составили 38,8 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем 37,3 млрд в 2019-м. За год она собрала премий на 2,6 млрд, или на 52% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 1,1 млрд тенге против 818 млн соответственно.
Единственным акционером компании является правительство РК.
Фото: rte.ie