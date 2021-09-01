Рейтинг микрозаймов и онлайн-займов в Казахстане в 2021 году

Увеличение спроса на быстрые займы способствует возникновению на финансовом рынке новых кредитных организаций. Сегодня большой популярностью среди населения пользуются микрофинансовые организации (МФО), которые предлагают быстро получить нужную сумму денег на короткий срок. По данным Finprom.kz, за три квартала 2020 года микрокредитными организациями было выдано займов на 368,6 млрд тг — на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как правило, для получения займа требуется минимальный пакет документов. Клиенту нет необходимости предоставлять справку о доходе, залог или привлекать поручителей. Достаточно наличие удостоверения личности, телефона, интернета и 20-30 минут свободного времени.

Большинство таких организаций работают и выдают займы онлайн. Это делает услугу получения денег доступной 24 часа в сутки. Деньги перечисляются на банковскую карту клиента.

Ниже приведен небольшой список МФО с основными условиями предоставления займов.

Сумма займа: от 10 000 до 145 000 тенге

Процентная ставка: от 0,1% в день

Срок займа: от 5 до 30 дней

Способы возврата: Homebank, Plus 24, Банковской картой, в отделах МФО, через платежные терминалы QIWI и Касса24, QIWI-кошелек

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту или банковский счет

Продление: возможно на 14/30 дней, за уплату за гарантии

Время получения денег: от 10 минут до 3 рабочих дней

Сумма займа: до 145 000 тенге

Процентная ставка: от 0,01% в день

Срок займа: до 30 дней

Способы возврата: Наличными, через электронный кошелек или банковской картой.

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на личный банковский счет (платежную карту)

Продление: возможно на от 1 до 4 недель

Время получения денег: 1 рабочий день

Сумма займа: от 1000 до 200 000 тенге

Процентная ставка: от 0,01% в день

Срок займа: до 30 дней

Способы возврата: Онлайн с помощью банковской карты, Наличными через терминалы «QIWI», Банковским переводом, Наличными с помощью терминалов “Касса24”, С помощью “Личной кассы”.

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на банковский счет и платежную карту

Продление: возможно

Время получения денег: от 4 минут до 5 дней.

Сумма займа: от 10 000 до 145 000 тенге

Процентная ставка: от 0,1% в день

Срок займа: от 5 до 30 дней

Способы возврата: онлайн-оплата с помощью интернет-банкинга Homebank, онлайн-оплата через мобильное приложение PLUS 24, через платежные терминалы KACCA 24 и QIWI, онлайн-оплата с помощью банковской карты (доступна после погашения первого микрокредита), онлайн-оплата с помощью QIWI-кошелька

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на банковскую карту

Продление: возможно на 14/30 дней

Время получения денег: от 10 минут до 3 рабочих дней.

Сумма займа: от 10 000 тенге до 145 000 тенге

Процентная ставка: от 0,01% в день (ГЭСВ от 3,72%)

Срок займа: от 7 до 30 дней

Способы возврата: через терминалы QIWI, онлайн с помощью карты, банковским переводом, через приложение Halyk Bank

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту или банковский счет

Продление: возможно

Время получения денег: от 15 минут

Сумма займа: до 200 000 тенге

Процентная ставка: от 0,01% в день

Срок займа: до 6 месяцев

Способы возврата: через терминалы QIWI и Касса24, онлайн с помощью карты через сайт организации, банковским переводом

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту

Продление: возможно

Время получения денег: от 15 минут

Сумма займа: до 100 000 тенге

Процентная ставка: 1,5% в день

Срок займа: до 30 дней

Способы возврата: через терминалы QIWI и Касса24, онлайн с помощью карты через сайт организации, банковским переводом

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту или счет

Продление: возможно

Время получения денег: от 15 минут

Сумма займа: от 150 000 до 1 500 000 тенге

Процентная ставка: ГЭСВ от 21% до 45%.

Срок займа: от 3 до 24 месяцев

Способы возврата: через терминалы QIWI и Касса24, онлайн с помощью карты через сайт организации, банковским переводом

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту или счет

Продление: возможно

Время получения денег: от 15 минут

Сумма займа: до 145 000 тенге

Процентная ставка: от 0,19%

Срок займа: от 5 до 30 дней

Способы возврата: через терминалы QIWI, онлайн с помощью карты в личном кабинете, банковским переводом через "Казпочту"

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту или банковский счет

Продление: возможно

Время получения денег: от 2 до 12 часов

Сумма займа: от 5000 до 135 000 тенге

Процентная ставка: от 0,1%

Срок займа: от 5 до 30 дней

Способы возврата: через терминалы QIWI, онлайн с помощью карты в личном кабинете, банковским переводом

Досрочное погашение: возможно

Способы получения денег: на карту

Продление: возможно

Время получения денег: от 15 минут