Разновидности потребительских кредитов для физических лиц

Виды потребительских кредитов

Современные банки предоставляют различные типы займов. Те из них, которые выдаются на личные нужды клиентов, называют потребительскими.

В отличие от займов на покупку жилья или машины, потребительские кредиты имеют сравнительно небольшой размер и выдаются на срок до 3 лет.

Назначение

В зависимости от назначения, кредит может быть:

Целевым (на лечение, обучение, покупку бытовой техники, гаджетов). Часто оформляется непосредственно в магазине или офисе.

Нецелевым (заемными средствами клиент может распоряжаться по своему усмотрению). Ставка по нему обычно выше, а срок меньше.

Обеспеченность

В качестве гарантии возврата средств банк может потребовать внесение залога (обеспечить кредит). В случае отказа выплачивать долг машину или квартиру продают и таким образом возвращают деньги. При оформлении договора необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности заемщика на залоговое имущество.

Также повышает шансы вернуть деньги наличие у заемщика поручителей. Банк заключает с каждым из них поручительское соглашение. Согласно ему, в случае отказа от выплаты кредитных средств основным заемщиком поручитель/поручители выплатят долг вместо него.

В связи с небольшими рисками банк устанавливает для залоговых кредитов сниженные процентные ставки.

Банки выдают и беззалоговые займы. Среди условий получения могут быть:

гражданство;

наличие прописки;

соответствующий требованиям банка возраст;

официальное трудоустройство.

Также от заемщика могут потребовать справку о доходах за последние 6 месяцев. Сумма такого кредита будет меньше.

Форма

Кредитные средства могут начисляться в полном размере на счет клиента. С этого момента они находятся в полном распоряжении клиента, ими можно оплачивать покупки или снимать наличные. Независимо от того, какой частью суммы клиент воспользовался, проценты начисляются на всю сумму.

Если клиент оформляет кредитную карту, средства на ней принадлежат банку. Зачастую ею выгоднее оплачивать покупки, а вот за снятие наличных взимается большая комиссия. Зато проценты начисляются только на ту сумму, которой клиент воспользовался, а не на всю сумму кредитного лимита по карте. Часто кредитные карты имеют льготный период. Если вернуть деньги банку в это время, проценты по кредиту будут минимальными или не будут начисляться вовсе.

Микрокредиты

Оформить заем на небольшую сумму и короткий срок можно в микрофинансовой организации. Для этого понадобится предоставить только паспортные данные. В таком же порядке выдаются онлайн-займы.

Брать микрозаем рекомендуется только в случае крайней необходимости и полной уверенности, что в ближайшее время вы сможете его погасить. Высокие проценты (в несколько раз выше банковских) начисляются ежедневно. В случае просрочки организация в скором времени передает задолженность коллекторской компании.

Способ погашения

Выплачиваться потребительский кредит может одним из способов:

Единовременно. Чаще всего таким образом погашаются микрокредиты.

По аннуитетной схеме. Она предполагает погашение задолженности равными частями.

По индивидуальной схеме, которая рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика и подробно описывается в кредитном договоре.

Там же обязательно указываются условия досрочного закрытия договора: как скоро после оформления можно полностью выплатить кредит, есть ли ограничения по максимальным суммам платежей и др.

Также стоит уточнить, предусматривает ли договор наличие страховки, и условия выплат по ней.

Рефинансирование

В случае возникновения непредвиденной ситуации (увольнения, потери трудоспособности и др.), когда заемщик больше не может выплачивать кредит, банк или микрофинансовая организация может провести рефинансирование задолженности (увеличить срок кредитования, изменить график и сумму выплат, чтобы снизить кредитную нагрузку) либо выдать ему дополнительный кредит (перекредитование) на более выгодных условиях для досрочного погашения первого займа.

Выдача второго кредита выгодна кредитору. Таким образом он сможет вернуть средства (пусть и в меньшем размере), при этом сохранить партнерские отношения с клиентом.