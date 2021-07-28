Пять способов помочь сотрудникам, которые тонут в работе

41% работающих людей думает о кардинальной смене работы в течение следующего года. Эти поразительные данные взяты из последнего отчета Work Trend Index report – исследования, основанного на мнениях 30 000 сотрудников по всему миру, а также данных Microsoft 365 и LinkedIn.

Что ж стало причиной таких показателей? В последние 18 месяцев многие столкнулись со стрессом, возникшим в условиях глобальной пандемии. Беспокойство о благополучии близких, совмещение работы с домашним обучением и уходом за детьми, чувство изолированности и одиночества. Кроме того, более половины сотрудников (54%) сообщили о чувстве переутомления, которое вызвано тем, что количество рабочих встреч, электронной почты и обмена сообщениями резко возросло с тех пор, как форма гибридной и удаленной работы стала нормой. (см. диаграмму ниже.)

Однако, согласно исследованию, уровень ментального состояния топ-менеджеров и руководителей гораздо выше: процент опрошенных руководителей, которые отметили, что они «процветают» составил 61 пункт, что на 23 процентных пункта выше, чем у тех, кто не имеет полномочий на принятие решений. Возможно, это связано с наличием более широких сетей профессиональной поддержки у старших руководителей и большем количеством времени, затраченного на отпуск.

Microsoft предлагает несколько простых шагов, которые помогут сотрудникам перезарядиться и восстановиться в летний период.

1. Поощряйте людей брать выходные.

Поощряйте людей использовать свое отпускное время, давая при этом возможность по-настоящему отключиться от работы. Будьте примером и возьмите выходной, сообщив своей команде, что вы планируете оставаться в офлайн-режиме. Если вы планируете устроить себе домашний отпуск, не уезжая из города, поделитесь этим со своей командой – и отдыхайте, не думая о работе, так, будто вы на пляже Сейшельских островов. Это дает вашей команде "разрешение" делать то же самое.

2. Используйте свободное время, чтобы подумать о своем стиле руководства.

Руководители, которые ставят во главу угла то, как люди себя чувствуют, а не то, насколько они продуктивны, будут в лучшем положении, когда мы полностью погрузимся в гибридный мир работы. Такого рода переход к эмпатическому лидерству может быть новым для сотрудников и начинаться с простых шагов. Например, начинать каждый разговор с вопроса о том, как сотрудники себя чувствуют или как они справляются с поддержанием баланса в своей жизни. Гибкий подход к сотрудникам сегодня более важен, чем когда-либо. Расширьте возможности сотрудников строить свой рабочий день нелинейно, например, выделять время для выгула домашних животных, ухода за детьми и занятий фитнесом. Это поможет людям восстановить чувство равновесия.

3. Удвойте количество тренингов и курсов.

Если летом в вашей отрасли меньше рабочих задач, то это может стать отличной возможностью для максимального использования доступных для сотрудников ресурсов для обучения. Делитесь со своей командой информацией о тренингах и полученных навыках, особенно тех, которые помогают защитить и поддерживать психическое здоровье. В LinkedIn Learning, например, можно найти полезный контент на тему ментальной гибкости и стрессоустойчивости.

4. Расширяйте возможности сотрудников с помощью данных.

Такие инструменты, как Office 365 и Viva, помогают сотрудникам оставаться на связи и предоставляют основанную на данных информацию, которая помогает им отключиться от работы и сосредоточиться на своем здоровье, благополучии и личных приоритетах. В летние месяцы, когда дни становятся длиннее, напомните людям, чтобы они воспользовались подобными инструментами, а также воспользовались возможностью выйти на улицу!

5. Будьте открыты с командой - сообщите о решениях, принятых для возвращения в офис.

Ни у одного бизнеса нет идеальной схемы работы в условиях гибридной среды. Убедитесь, что люди не только осведомлены о решениях, принимаемых высшим руководством, но и объясните, как принимаются решения, – покажите, что компания прислушивается к потребностям сотрудников. Открытое общение будет иметь большое значение для решения возникающих проблем.