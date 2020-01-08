Процентные ставки БВУ, декабрь 2019

По последним актуальным данным НБРК (на 01.12.19), средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц составила 9,0% годовых в тенге и 1,3% годовых в иностранной валюте (9,1% и 1,2% месяцем ранее). Таким образом, за 11 месяцев 2019 года доходность тенговых вкладов снизилась на 0,7% с 9,7%, а долларовых – не изменилась. В то же время уровень долларизации депозитов за 11 месяцев 2019 года снизился с 48,4% до 43,2% (44,7% в октябре).

Вместе с тем на фоне сохранения базовой ставки и последних решений КФГД ценовые предложения банков как по тенговым, так и по долларовым депозитам в декабре практически не изменились. Напомним, 09 декабря НБРК принял последнее в 2019 году решение по базовой ставке, сохранив ее на уровне 9,25% годовых. В свою очередь КФГД объявил о незначительном в (пределах 0,1-0,2%) разностороннем изменении предельных ставок по срочным и сберегательным депозитам начиная с января 2020 года.

Таким образом, в настоящий момент максимальная ставка по несрочным депозитам в нацвалюте со сроком размещения 12 месяцев составляет 9,8% (не изменилась), по срочным с пополнением – 11,1% (+0,2%), без пополнения – 11,6% (+0,2%), по сберегательным с пополнением – 13,0% (+0,1%), без пополнения – 14,1% (+0,1%). В то же время предельные ставки по долларовым депозитам со сроком размещения 12 месяцев варьируются в пределах 0,8-2,0% годовых (см. Таблица 1).

Отметим, начиная с сентября 2019 года КФГД ежемесячно обновляет рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по депозитам. В ближайшее время КФГД объявит ставки на февраль т.г. При расчете предельной ставки вознаграждения для сберегательных и срочных вкладов КФГД опирается на средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения, для несрочных вкладов – на базовую ставку НБРК.

Согласно предварительным данным январского опроса АФК, абсолютное большинство (100%) опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки на уровне в 9,25% по итогам предстоящего заседания в понедельник, 03 февраля.

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 06.01.2020г.

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физлицам в ноябре снизилась с 18,0% до 17,0% годовых. При этом с начала года ставки по выданным кредитам незначительно снизились на 0,2% с 17,2% годовых. Годовая инфляция за данный период увеличилась на 0,1% до 5,4%, в то время как базовая ставка НБРК не изменилась и составила 9,25%.

В то же время наблюдаемые АФК рыночные ставки по банковским кредитам в отчетном периоде не изменились.

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 06.01.2020г.

В начале июля 2018 года началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы по состоянию на 26 декабря 2019 года (с июля 2018 года) было одобрено 13 894 заявок на предоставление займа на сумму 159,2 млрд тенге. При этом планируемый объём выдаваемых казахстанцам жилищных займов в 2020 году составит 200 млрд тенге (150,0 млрд тенге – в 2019 году, 100 млрд тенге – в 2018 году).

Таблица 3. Государственные программы кредитования:

Источник: ДАМУ, НБРК

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.