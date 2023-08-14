Потеря США рейтинга AAA — напоминание о «смене режима» государственного долга

Хотя основное внимание после понижения рейтинга 1 августа было сфокусировано на управлении США, Fitch Ratings также указало на рост процентных ставок, который приводит к увеличению расходов на обслуживание долга, а также на старение населения и рост затрат на здравоохранение, что является проблемой не только для США, но и для многих других стран.

Дэвид Катимбо-Мугванья, глава отдела фиксированного дохода в EdenTree Investment Management, выразил мнение, что данное понижение рейтинга подчеркивает высокий уровень долга в условиях вероятно высоких процентных ставок, и стабильность долга становится центральной темой.

Он отметил, что это указывает на смену режима, а не циклическое явление.

В долгосрочной перспективе инвесторы также сталкиваются со старением населения, климатическими изменениями и геополитическими напряжениями.

Некоторые инвесторы, включая менеджера хедж-фонда Билла Акмана, делают ставку на повышение стоимости долгосрочных облигаций, учитывая эти риски. Однако многие считают, что влияние этих факторов слишком сложно для точных прогнозов и решений.

Эксперты также указывают на предупреждающие сигналы в исследованиях. Согласно S&P Global Ratings, если не будут приняты меры по сокращению расходов, связанных со старением населения, средний государственный долг в развитых и развивающихся странах вырастет до 101% и 156% ВВП соответственно к 2060 году.

Европейская комиссия и Европейский центральный банк также подчеркивают, что расходы на старение населения становятся ключевым риском для устойчивости долга в Европейском союзе и зоне евро.

Касательно экологической стороны, исследование показало, что неспособность сдержать выбросы углерода может привести к увеличению расходов на обслуживание долга для 59 стран в ближайшее десятилетие.

Эксперты отмечают, что долгосрочные риски не всегда имеют исторические прецеденты, что делает сложным использование исторических данных для их оценки.

На данный момент, несмотря на рост стоимости долгосрочных облигаций, инвесторы всё еще видят их как относительно безрисковые активы. Однако, с учетом сокращения долга центральными банками и растущих потребностей в финансировании, ситуация может измениться.

Бывший сотрудник S&P подчеркивает, что рейтинги краткосрочного и долгосрочного государственного долга не всегда могут быть одинаковыми.

Такая акцентированная внимание на долгосрочных рисках должна привести к более тщательному анализу государственной политики. Экономическая политика правительств будет играть большую роль в управлении этими рисками, особенно в контексте фискальных мер и стремления правительств ускорить экономический рост.